02 сентября 2025, 12:06

Лева* Би-2 (фото: Instagram** / levab2)

2 сентября 2025 года исполнилось 53 года одному из самых известных рок-музыкантов постсоветского пространства — Лёве* Би-2. Его биография насыщена как творческими достижениями, так и громкими скандалами. О том, почему у него три имени и что сказал про СВО, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Лёвы* Би-2: детство в Африке и прозвище «Лёва»* Начало творческого пути: основание «Би-2» и эмиграция Личная жизнь Лёвы* Би-2 и скандалы Первая жена — Ирина Макеева Вторая жена — Ася Общественная позиция Лёвы* Би-2 и статус иноагента Где сейчас Лёва* Би-2

Биография Лёвы* Би-2: детство в Африке и прозвище «Лёва»*

«Но детство у меня было дворовое, я был хулиганом и не любил школу, хотя и учился неплохо», — вспоминал Лёва*.

«Я уже был полгода в студии. Подошёл ко мне и говорит: "Здравствуй, меня зовут Лёва. У меня друг есть тут, он пишет стихотворения, и ты не мог бы, как человек, который уже имеет представление какое-то о поэзии, сказать мне, это стоящий материал или нет?"», — рассказывал он.

Начало творческого пути: основание «Би-2» и эмиграция

Лева* Би-2 и Шура Би-2 (фото: Instagram** / levab2)



«Я уехал из Беларуси в 19 лет. Это было очень давно, в 1992 году. Тогда я прощался навсегда, это ещё был такой переломный момент в истории Советского Союза и всего остального. Я просто понимал, что кругозор ближайших лет сложный. Мне показалось, что будет лучше, если я это время проведу где-то, в какой-то стране, за границей, начну какую-то другую жизнь», — делился он.

Личная жизнь Лёвы* Би-2 и скандалы

Первая жена — Ирина Макеева

«Лёва начал пить ещё в самолёте и уже через два дня впал в раж: разбрасывал вещи, хотел гулять голым по отелю… Мне никогда не забыть кафельную плитку в ванной, солёный привкус во рту и собственное лицо, которое я не узнавала в зеркале — оно превратилось в кровавое месиво, один большой синяк…», — вспоминала женщина.

«Я не избивал бывшую жену, а мы дрались. У нас были такие отношения, что мы друг друга уничтожали. Летали канделябры. У меня как-то приехала мама, посмотреть, как мы живём, и в первый же вечер за ужином моя бывшая супруга метнула в меня бутылку шампанского. Я пригнулся, и она выбила стекло на кухне. Мы вместе пили, принимали наркотики, и заканчивалось это всё дракой. У меня были такие же синяки, как и у неё», — отмечал исполнитель.

Вторая жена — Ася

Лева* Би-2 с Асей (фото: Instagram** / levab2)



Общественная позиция Лёвы* Би-2 и статус иноагента

«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Всё, что вызывает сейчас Россия, только омерзение и брезгливость», — высказался он.

Где сейчас Лёва* Би-2