«Лицо превратилось в кровавое месиво»: избивал жену, был наркоманом и стал банкротом. Как сейчас живет Лёва* Би-2
2 сентября 2025 года исполнилось 53 года одному из самых известных рок-музыкантов постсоветского пространства — Лёве* Би-2. Его биография насыщена как творческими достижениями, так и громкими скандалами. О том, почему у него три имени и что сказал про СВО, расскажет «Радио 1».
Биография Лёвы* Би-2: детство в Африке и прозвище «Лёва»*Будущий музыкант родился 2 сентября 1972 года в Минске. Его папа был кандидатом физико-математических наук и преподавал в Белорусском университете, мать — филолог. Когда отца пригласили преподавать в Африку, вся семья переехала в Конго. Именно там будущий музыкант получил прозвище, которое позже станет его сценическим именем.
Однажды отец принёс домой львиный клык, и маленький Егор* стал носить его на шее. Местные ребята, впечатлённые необычным амулетом, начали звать его Львом*. Постепенно это прозвище закрепилось и в семье: родители тоже стали называть сына Лёвушкой*. После нескольких лет в Африке семья вернулась в Беларусь. Егор* отличался хулиганским характером. В школе он учился неплохо, но часто конфликтовал с учителями и открыто демонстрировал протест. Из-за такого поведения Лёву* исключили в 10-м классе, и он окончил вечернюю школу.
«Но детство у меня было дворовое, я был хулиганом и не любил школу, хотя и учился неплохо», — вспоминал Лёва*.Также он занимался в детской театральной студии, в которой познакомился с Александром Уманом, будущим Шурой Би-2. Их дружба стала основой будущей группы.
«Я уже был полгода в студии. Подошёл ко мне и говорит: "Здравствуй, меня зовут Лёва. У меня друг есть тут, он пишет стихотворения, и ты не мог бы, как человек, который уже имеет представление какое-то о поэзии, сказать мне, это стоящий материал или нет?"», — рассказывал он.Однако Егор не всегда хотел быть музыкантом. В детстве он мечтал стать конструктором автомобилей, даже отправлял на «Автоваз свои чертежи.
Начало творческого пути: основание «Би-2» и эмиграцияТворческий путь начался ещё в Минске. Вместе с Александром Уманом (Шурой) Лёва* создал первые музыкальные проекты, а в 1988 году появилось название «Би-2». До этого они выступали под названиями «Братья по оружию» и «Берег истины».
Настоящая популярность пришла в 2000 году, когда песни группы прозвучали в фильме Алексея Балабанова «Брат-2». Герой Сергея Бодрова Данила слушал «Би-2», а композиция «Полковнику никто не пишет» стала гимном целого поколения. После этого музыканты получили «Золотой граммофон» и начали собирать стадионы.
«Я уехал из Беларуси в 19 лет. Это было очень давно, в 1992 году. Тогда я прощался навсегда, это ещё был такой переломный момент в истории Советского Союза и всего остального. Я просто понимал, что кругозор ближайших лет сложный. Мне показалось, что будет лучше, если я это время проведу где-то, в какой-то стране, за границей, начну какую-то другую жизнь», — делился он.После развала СССР музыканты эмигрировали: сначала в Израиль, затем в Австралию. Там они продолжили писать песни, в том числе будущие хиты — «Серебро», «Сердце», «Варвара».
В Израиле у музыканта появилось третье имя — Игорь*. Когда он получал израильский паспорт, в документах допустили ошибку и записали его Игорем. С тех пор он известен сразу под тремя именами.
Личная жизнь Лёвы* Би-2 и скандалыЛичная жизнь Лёвы* Би-2 не раз становилась предметом обсуждений. Музыкант был женат несколько раз.
Первая жена — Ирина Макеева
Ирина описывала совместную жизнь с музыкантом как «ад». По её словам, он злоупотреблял алкоголем и наркотиками, проявлял агрессию. Женщина утверждала, что он избивал её. Ситуация не изменилась даже после того, как Ирина узнала о беременности. Она призналась, что хотела сделать аборт, но мужчина был категорически против, и в результате «половину беременности прорыдала», пока Лёва* занимался своими делами.
«Лёва начал пить ещё в самолёте и уже через два дня впал в раж: разбрасывал вещи, хотел гулять голым по отелю… Мне никогда не забыть кафельную плитку в ванной, солёный привкус во рту и собственное лицо, которое я не узнавала в зеркале — оно превратилось в кровавое месиво, один большой синяк…», — вспоминала женщина.Позднее Ирина узнала о любовнице мужа, но продолжала жить с ним прежней жизнью. Попытка обсудить ситуацию закончилась для женщины госпитализацией с побоями. Инициатором развода выступил сам певец. Это произошло в тяжёлый для Ирины период: сначала её мать погибла при пожаре в квартире, а спустя месяц после похорон от инфаркта скончался отец.
«Я не избивал бывшую жену, а мы дрались. У нас были такие отношения, что мы друг друга уничтожали. Летали канделябры. У меня как-то приехала мама, посмотреть, как мы живём, и в первый же вечер за ужином моя бывшая супруга метнула в меня бутылку шампанского. Я пригнулся, и она выбила стекло на кухне. Мы вместе пили, принимали наркотики, и заканчивалось это всё дракой. У меня были такие же синяки, как и у неё», — отмечал исполнитель.После расторжения брака Ирина Макеева обвиняла бывшего мужа в уклонении от алиментов и сокрытии доходов. Когда судебные приставы пришли описывать его имущество, выяснилось, что всё было переписано на новую жену.
Спустя длительное время Лёва* неожиданно объявился с извинениями. Он пытался вернуться к бывшей супруге, однако отношения восстановить не удалось.
Вторая жена — Ася
Второй супругой Егора* стала Ася. Как выяснилось, музыкант познакомился с ней ещё до встречи со своей первой супругой. Знакомство произошло в поезде, когда группа направлялась на фестиваль в Юрмалу. На тот момент девушка, чья фамилия указывается в источниках то как Штрайхер, то как Мельникова, работала с коллективом «Мумий Тролль». Спустя несколько лет их пути снова пересеклись, и музыкант изменил Ирине с ней.
В новых отношениях у пары родилось двое сыновей — Авив и Давид. В семье наступил кризис после рождения второго ребёнка. Сообщалось, что Лёва* стал уходить из семьи, а Асе пришлось подать на него в суд, так как он снова отказывался платить алименты. На сегодняшний день пара все ещё вместе.
Общественная позиция Лёвы* Би-2 и статус иноагентаПосле 2022 года музыканты группы «Би-2» выступили против проведения специальной военной операции, отменили концерты в России и покинули страну. Лёва* неоднократно делал жёсткие заявления, что вызвало широкий резонанс.
«Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой. Всё, что вызывает сейчас Россия, только омерзение и брезгливость», — высказался он.В 2023 году Бортников* был внесён в список иностранных агентов. Весной 2025 года Минюст дополнил его карточку ещё одним именем — «Игорь Бортник»*. По данным СМИ, это сделано для исключения лазеек, которые позволяли вести бизнес в России и получать доходы.