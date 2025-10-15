Лос‑Анджелес, статус иноагента, гонорар 8,5 млн, критика СВО и секс с поклонницами: как живёт участник «Мумий Тролль» Лагутенко
Участники «Мумий Тролль» больше не планируют давать концерты в России. Группа отказалась от всех предложений о частных выступлениях. Подробнее о том, как сейчас живет солист коллектива Илья Лагутенко, читайте в материале «Радио 1».
Причины отказа «Мумий Тролль» выступатьПредставители коллектива отвечают категоричным отказом на все предложения о частных шоу, писал NEWS.ru. Однако после того как у Ильи Лагутенко сгорел дом в Лос-Анджелесе, стоимостью около 300 миллионов рублей, он начал выдвигать требования для сотрудничества. Артист запросил гонорар в 8,5 миллиона рублей и дополнительные расходы на визы и трансфер. Он предпочитает путешествовать бизнес-классом, а его команда — экономом.
Сколько зарабатывает Илья ЛагутенкоНесмотря на отказ от концертов в России, Лагутенко продолжает зарабатывать. У него зарегистрировано несколько товарных знаков, а также он является учредителем компании «Лагуна», которая занимается релизами группы. В этом году чистая прибыль составила 7,8 миллиона рублей. Кроме музыки, он выпускает одежду и аксессуары с символикой «Мумий Тролля».
Отношение к СВОПосле начала СВО группа опубликовала антивоенные посты и уехала за границу. Лагутенко также виделся с музыкантами, которые выступают против специальной военной операции. Некоторые эксперты уже высказываются, что его стоит признать иностранным агентом. Глава Федерального проекта по безопасности Виталий Бородин направил запрос в Генпрокуратуру.
«Давайте проверим Лагутенко. Я считаю, это будет правильно. Он катается по странам НАТО, это давно всем известно, что он проводит там концерты. Это и есть прямое финансирование от стран НАТО, уже можно спокойно признавать его иноагентом. Мы за ним давно наблюдаем, смотрим, где он катается, где он дает концерты», — сказал Бородин NEWS.ru.
Личная жизнь Ильи ЛагутенкоИзвестный музыкант всегда пользовался популярностью у женщин. Однако, как он сам признается, никогда не позволял себе интрижек с поклонницами. Он отметил, что жесткий график и утомительные концерты не оставляют времени и сил на подобные увлечения.
Первый брак Ильи состоялся в молодости во Владивостоке. Его супругой стала Елена Тройновская, но отношения продлились до 2003 года. По информации прессы, причиной расставания стал роман певца со светской львицей из столицы. Счастье в личной жизни пришло к Лагутенко ближе к 40 годам, когда он встретил гимнастку и фотомодель Анну Жукову. Эта встреча стала поворотным моментом в его жизни, подарив ему новые чувства и надежды на будущее.