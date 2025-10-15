Пугачеву могут лишить звания народной артистки России
Против Пугачевой могут возбудить дело об оправдании терроризма
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что после возбуждения уголовного дела поставят вопрос о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки РФ за оправдание терроризма.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на спикера, исключить из почётного реестра можно лишь за совершение тяжкого преступления, а собранные Бородиным материалы, в том числе петиция, подтверждают наличие состава преступления и общественный запрос на лишение звания.
«Мы сейчас добиваемся возбуждения уголовного дела в отношении нее об оправдании терроризма. И это преступление относится к особо тяжким», — добавил глава ФПБК.Ранее сообщалось, что Пугачевой может грозить до пяти лет лишения свободы из‑за её положительных высказываний о первом президенте самопровозглашённой Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве. Они, по мнению некоторых экспертов и заявителей, могут рассматриваться как оправдание терроризма.