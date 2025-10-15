Пугачеву могут лишить звания народной артистки России

15 октября 2025, 11:12

Против Пугачевой могут возбудить дело об оправдании терроризма

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что после возбуждения уголовного дела поставят вопрос о лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки РФ за оправдание терроризма.





Как пишет NEWS.ru со ссылкой на спикера, исключить из почётного реестра можно лишь за совершение тяжкого преступления, а собранные Бородиным материалы, в том числе петиция, подтверждают наличие состава преступления и общественный запрос на лишение звания.



