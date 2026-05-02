Люся Мохнатая, колготки, американская дочь и гадкая измена: сокровенные тайны Данилы Козловского и что он на самом деле забыл в США

02 мая 2026, 11:10

Данила Козловский (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky)

Скандалы, связанные с Данилой Козловским, не утихают уже много лет. Артиста обвиняли в предательстве из-за высказываний о спецоперации, подозревали в наличии гражданства США — притом что на экране он с охотой исполнял роли патриотов. Где скандальный актёр берёт деньги, почему им заинтересовалась прокуратура и что именно он сказал 24 февраля 2022 года, расскажет «Радио 1».





Содержание Надежда, которая разочаровала Первые шаги и венецианский восторг Люся Мохнатая: недели на каблуках Реакция президента Почему «Чернобыль» Козловского не заметили Прямое обращение к Путину 1 рубль и победа в суде «Я поступил гадко»: любовь, дочь и измена

Надежда, которая разочаровала

«Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос: „Где ты был все эти восемь лет?“ Хочется сразу спросить: „А где, собственно, были вы?“ Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью».

Первые шаги и венецианский восторг

«Два дня счастья! Ощущение нужности, ощущение хорошо сделанной работы, ощущение того, что ты приехал со своим высказыванием. Я познакомился с интересными людьми — с русскими эмигрантами», — вспоминал Данила в интервью «Телеканалу 360».



Люся Мохнатая: недели на каблуках

«Я всегда хотел сыграть в голливудском фильме... И пока меня зовут туда, отказываться не стану».

«Не хочу уезжать из России, но и сидеть здесь безвылазно тоже не для меня. Хочу быть в постоянном движении», — говорил он в интервью Sobaka.ru.

Реакция президента

«"Матильда" уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера — это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма. P. S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними — идите мимо. Этот пост не для вас. И да, вы не победили».

Почему «Чернобыль» Козловского не заметили

Данила Козловский и Оксана Акиньшина (Фото: Инстаграм* @danilakozlovsky

«Ну, это фильм не только про героизм советского человека — все-таки темы, которые мы поднимаем, довольно интернациональны, понятны и на территории Северной Америки», — заявил Козловский в интервью.

Прямое обращение к Путину

«Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы», — написал Козловский в Инстаграм*.

«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую — но только в ваших силах остановить эту страшную беду. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны».

1 рубль и победа в суде

«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США», — написал Данила Козловский в своём Telegram-канале.

«Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите меня и позвольте мне этот пафос», — заявил Данила Козловский в своём блоге.

«Я поступил гадко»: любовь, дочь и измена

«Лично я говорю об этом открыто — я не гей, я не представляю никакую гей-организацию», — приводит слова Данилы издание «kp.ru».



«Это наша жизнь, это глубоко наше, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — признался Данила Козловский в интервью на YouTube-канале.