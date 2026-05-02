Люся Мохнатая, колготки, американская дочь и гадкая измена: сокровенные тайны Данилы Козловского и что он на самом деле забыл в США
Скандалы, связанные с Данилой Козловским, не утихают уже много лет. Артиста обвиняли в предательстве из-за высказываний о спецоперации, подозревали в наличии гражданства США — притом что на экране он с охотой исполнял роли патриотов. Где скандальный актёр берёт деньги, почему им заинтересовалась прокуратура и что именно он сказал 24 февраля 2022 года, расскажет «Радио 1».
Надежда, которая разочаровалаДолгие годы одна из самых неоднозначных фигур российского шоу-бизнеса оставалась для многих коллег по цеху настоящей надеждой отечественного кинематографа. Критиковали артиста редко, но после высказывания актёра в феврале многое встало на свои места. В 2022 году, после начала специальной военной операции, Козловский опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором назвал происходящее «катастрофой во всех смыслах»:
«Сейчас задают ставший уже легендарным вопрос: „Где ты был все эти восемь лет?“ Хочется сразу спросить: „А где, собственно, были вы?“ Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу по-другому. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был равнодушен, интересовался исключительно своей жизнью».
Первые шаги и венецианский восторгДанила родился в Москве 3 мая 1985 года в семье профессора философии Валерия Козловского и актрисы Надежды Звенигородской. Детство будущего артиста прошло в столице, но лёгким его не назвать. По собственному признанию актёра, он был непростым ребёнком. Чтобы направить неиссякаемую энергию сына в мирное русло, мать записала Данилу в музыкальную школу на саксофон и в секцию бальных танцев. Однако эти занятия так и не смогли укротить его бунтарский характер. Переломный момент наступил в 1996 году — 11-летнего Данилу по настоянию родительницы отдали в Кронштадтский морской кадетский корпус. Шесть лет, проведённых в условиях строгой дисциплины, ранних подъёмов и военной подготовки, превратили бывшего хулигана в целеустремлённого молодого человека.
В военно-учебном заведении юноша впервые вышел на сцену в любительских спектаклях — это зажгло в нём искру актёрской страсти. В 2002 году, окончив корпус, Козловский уехал в Санкт-Петербург и поступил в Театральную академию на курс прославленного Льва Додина. Карьера кареглазого красавца началась ещё в школьные годы: в 13 лет он дебютировал в сериале «Простые истины», где сыграл хулиганистого шестиклассника Дениса Селиверстова. В 2005 году актёр снялся у Германа-младшего.
Ленту отправили на Венецианский кинофестиваль — потом эту поездку за границу артист вспоминал с восторгом.
«Два дня счастья! Ощущение нужности, ощущение хорошо сделанной работы, ощущение того, что ты приехал со своим высказыванием. Я познакомился с интересными людьми — с русскими эмигрантами», — вспоминал Данила в интервью «Телеканалу 360».Окончив Театральную академию в 2007 году, Козловский начал активно сниматься. Настоящим прорывом для него стал фильм «Мы из будущего» (2008), где харизматичный артист исполнил роль Бормана — дерзкого парня, который переносится из XXI века в годы Великой Отечественной войны. Картина не только собрала в прокате больше семи миллионов долларов, но и подарила актёру всенародную узнаваемость. Особенно полюбили фильм молодые зрители.
В 2012 году Козловский закрепил успех ролью в экранизации романа Сергея Минаева «Духless». Фильм о циничном топ-менеджере стал хитом, собрав в прокате 13 миллионов долларов. Тогда же вышла и ещё одна громкая работа фактурного брюнета — агентурная драма «Шпион», снятая по роману Бориса Акунина**, который сегодня внесён в реестр иностранных агентов.
Люся Мохнатая: недели на каблукахО фильме «Весельчаки» стоит рассказать подробнее. Здесь Данила с удовольствием примерил на себя амплуа травести, сыграв персонажа по имени Люся Мохнатая. Для этой роли актёру пришлось осваивать искусство перевоплощения: учиться ходить на каблуках, носить женскую одежду и накладывать макияж. По словам самого Козловского, подготовка заняла несколько недель. Кульминацией фильма стала сцена, где его героиня исполняет песню «Я милого узнаю по походке». Рассуждая о своей роли травести-артиста в этом фильме, звезда экрана отмечал, что сценический образ не следует путать с реальной жизнью: наши пристрастия в личной жизни не имеют отношения к персонажам, которых мы играем. Фильмография Данилы Козловского впечатляет: более 30 ролей в кино и сериалах — от драматических до эпических. В 2013 году «Легенда № 17» сделала его народным героем, а в 2014-м актёр решил покорить Голливуд, сыграв Дмитрия Беликова в «Академии вампиров».
Этот дебют открыл ему двери на западный рынок, хотя сам фильм получил смешанные отзывы. Козловский сохранил лёгкий акцент, чтобы подчеркнуть происхождение персонажа, а для сцен сражений прошёл тренировки по боевым искусствам. Картина собрала в мировом прокате 15 миллионов долларов, но критики встретили киноленту прохладно, назвав её слишком шаблонной. После съёмок Данила ненадолго вернулся в Петербург. Но уже вскоре брутальный красавец снова уехал в США — режиссёр Найшуллер пригласил актёра сняться в нашумевшем «Хардкоре». И фильм действительно удался. Артист никогда не скрывал своего интереса к западной киноиндустрии.
«Я всегда хотел сыграть в голливудском фильме... И пока меня зовут туда, отказываться не стану».При этом актёр подчеркивал, что не намерен бросать карьеру в России:
«Не хочу уезжать из России, но и сидеть здесь безвылазно тоже не для меня. Хочу быть в постоянном движении», — говорил он в интервью Sobaka.ru.
Реакция президентаВ 2016 году Козловский снялся в двух блокбастерах — «Экипаже» и «Викинге». В том же году исполнителя признали лучшим в России — по итогам опросов он разделил это звание с Сергеем Безруковым. Но парадоксально именно тогда карьера Данилы впервые серьёзно свернула «не в ту дверь». Актёр сыграл в «Матильде» Алексея Учителя — фильме об отношениях наследника царского престола Николая с балериной Матильдой Кшесинской. Требования запретить картину звучали на самых разных уровнях.
После выхода «Матильды» в широкий прокат Козловский опубликовал пост в Инстаграм*, в котором написал:
«"Матильда" уже третий день в большом прокате. С моей точки зрения, недавняя премьера — это очень правильный ответ на ту невероятную глупость и абсурд, которые некоторые товарищи так старательно раздули вокруг этого безобидного фильма. P. S. Всем сочувствующим Поклонской, разного рода активистам и еже с ними — идите мимо. Этот пост не для вас. И да, вы не победили».
Почему «Чернобыль» Козловского не заметилиК началу 2020-х Данила Козловский ощутил в себе достаточно сил, чтобы не только играть в кино, но и снимать его самостоятельно. Режиссёрский дебют — «Тренер» — почти не вызвал реакции. Для второй работы кинодеятель решил взяться за тему Чернобыля. Съёмки прошли в 2019 году, работа над проектом заняла несколько лет, а премьера состоялась в 2021 году. Козловский также исполнил главную роль.
Судьба «Чернобыля» сложилась непросто: картина вышла в неудачное время — на волне свежих впечатлений от нашумевшего сериала HBO «Chernobyl», который годом ранее блестяще представил западный взгляд на те же события.
«Ну, это фильм не только про героизм советского человека — все-таки темы, которые мы поднимаем, довольно интернациональны, понятны и на территории Северной Америки», — заявил Козловский в интервью.
Прямое обращение к ПутинуС началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года артист оказался в центре скандала. В отличие от многих российских коллег, он открыто выступил против конфликта. В апреле того же года актёр опубликовал в соцсетях пост, назвав происходящее «безумием» и призвав к миру. Эти слова вызвали ярость патриотической общественности: Козловского обвинили в предательстве и потребовали лишить его званий и работы.
«Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы», — написал Козловский в Инстаграм*.В том же посте Козловский обратился к президенту Владимиру Путину:
«Уважаемый господин президент, простите, что обращаюсь к вам напрямую — но только в ваших силах остановить эту страшную беду. Меня зовут Данила Козловский, и я против войны».Реакция патриотической общественности не заставила себя ждать: актёра тут же назвали предателем и обвинили в желании угодить Западу. Гнев патриотов поддержали на уровне власти: несколько депутатов Госдумы потребовали проверить Козловского на предмет дискредитации вооружённых сил. Присоединился к ним и общественный деятель Виталий Бородин. В 2023 году московская прокуратура действительно занялась актёром — поводом стала та самая статья о дискредитации армии. А депутат Гусев отправил письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой подумать над отменой концертов Козловского.
1 рубль и победа в судеДействительно ли Данила уехал в США? Сам Козловский неоднократно опровергал слухи о наличии у него гражданства США. Тем не менее разговоры на эту тему возникли в 2023 году, когда актёр покинул Россию после скандала с СВО. Поводом для домыслов стали его частые визиты в Америку, а также рождение дочери Оды Валентины в 2020 году от актрисы Ольги Зуевой — на тот момент пара жила в Нью-Йорке.
«Я никогда не имел никакого второго гражданства, тем более гражданства США», — написал Данила Козловский в своём Telegram-канале.Артист не стал молчать и решил отстаивать свою репутацию. Актёр публично выступил с опровержением слухов о своём бегстве.
«Пожалуйста, не ведитесь на эту ложь. Я никуда не сваливал. Я живу и работаю в России. Здесь моя земля, моя Родина, которую я очень люблю, уж простите меня и позвольте мне этот пафос», — заявил Данила Козловский в своём блоге.В ответ на обвинения в эмиграции Бородин, персонаж скандалов, подал иск о защите чести и достоинства, символически оценив моральный ущерб в 1 рубль. Судебная тяжба продлилась почти год. В итоге Фемида встала на сторону актёра: в сентябре 2023 года суд признал сведения, распространяемые активистом, не соответствующими действительности и порочащими репутацию Данилы. Бородина обязали опровергнуть ложь.
«Я поступил гадко»: любовь, дочь и изменаАмплуа трансвестита*** в «Весельчаках» сыграла с Козловским злую шутку — роль породила устойчивые слухи о его сексуальной ориентации. С 2009 года в СМИ и соцсетях периодически появляются необоснованные утверждения на тему, что Козловский якобы скрывает свою гомосексуальность***. Поводом называют сдержанность мастера перевоплощения в рассказах о романах и отсутствие отношений до брака с Ольгой Зуевой. В 2018 году слухи усилились после выхода фильма «Тренер» — некоторые интерпретировали близкое общение его героя с молодыми спортсменами как намёк. Однако никаких фактов, подтверждающих эти домыслы, не существует.
«Лично я говорю об этом открыто — я не гей, я не представляю никакую гей-организацию», — приводит слова Данилы издание «kp.ru».Впервые о романах Козловского заговорили в 2006 году, когда он начал встречаться с однокурсницей Елизаветой Боярской. Отношения молодых людей продлились около двух лет — против выступил отец актрисы, Михаил Боярский. В личной жизни Данилы было два громких эпизода, связанных с женщинами, до его союза с Зуевой. Первый — брак с полькой Уршулой Малкой. Они встретились в театре, расписались в 2008 году, а расстались через три года, в 2011-м. Второй — слухи о любовной связи с Юлией Снигирь в 2013-м, которые сам актёр категорически отрицал, как и актриса. Самая громкая история Козловского началась в 2015 году с артисткой и режиссёром Ольгой Зуевой.
Пара познакомилась на съёмках, и вскоре Зуева стала музой. В 2020 году у Данилы и Ольги в США родилась дочь Ода Валентина, но уже через год появились новости об их расставании. Причиной разрыва, по слухам, стала измена актёра с Оксаной Акиньшиной — партнёршей по фильму «Чернобыль».
«Это наша жизнь, это глубоко наше, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко», — признался Данила Козловский в интервью на YouTube-канале.После скандала с СВО в 2022 году карьера Данилы Козловского в России пошла на спад. Весь 2023 год актёр фактически взял паузу — некоторые его проекты были заморожены. В 2024 году имя Козловского убрали из титров фильма «Летучий корабль». Однако позже стало известно, что артист готовит новый моноспектакль под названием Frank — музыкально-театральное шоу от первого лица. Эту постановку он уже показывал на зарубежных площадках, а теперь решил представить её и российской публике. Премьерный показ Frank состоится в Театре эстрады 3 мая. Это будет бесплатный вечер в честь 40-летия Данилы Козловского — билетов в кассах не будет. В открытый прокат спектакль выйдет позже: с 20 июня его смогут увидеть все.
Читайте также:*Запрещён в РФ
**признан в России иностранным агентом
***Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией, а его деятельность запрещена на территории России