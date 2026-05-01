«С мечтой в кармане»: Сергей Жуков вспомнил начало карьеры в Москве 30 лет назад

01 мая 2026, 15:24

Сергей Жуков вспомнил начало карьеры в Москве 30 лет назад

Сергей Жуков (Фото: Instagram* @sezhukov)

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отметил 30 лет карьеры в Москве. В личном блоге артист поделился историей о самом начале успеха.





По словам Жукова, 1 мая 30 лет назад он приехал на поезде покорять столицу с одним чемоданом в руке «и мечтой в кармане».

«Мог ли я тогда, сидя на радио и засыпая за пультом в ночных эфирах, хотя бы на секунду представить, что впереди меня ждут огромные стадионы, съёмки кино и даже театральные сцены? Конечно нет!» — написал он.