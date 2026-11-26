26 ноября 2026, 18:54

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

27 ноября Екатерина Андреева отмечает день рождения. По собственной версии телеведущей, ей исполняется 61 год, хотя вокруг ее возраста много лет не утихают споры. Почти три десятилетия она остается одним из главных лиц программы «Время», но за безупречным телевизионным образом скрываются истории о нападении в Останкино, конфликте с Никитой Михалковым, семейной жизни и политических заявлениях. Как Андреева пришла на телевидение, почему не любит смотреть телевизор и за что попала под западные санкции — в материале «Радио 1».





Содержание Тайна возраста: почему Андреевой приписывают разные годы рождения Наставник Игорь Кириллов и путь к программе «Время» Почему Андреева исчезала из эфира и что говорила о возвращении «Он упал, ударился головой»: как Андреева рассказала о встрече с маньяком Девять тренировок в неделю и увлечение тайцзицюань Ссора с Никитой Михалковым: почему режиссер перестал с ней общаться Два брака, дочь Наталья и муж Душко От поддержки пенсионной реформы до заявлений о СВО Санкции Канады, Украины, Латвии и Евросоюза

Тайна возраста: почему Андреевой приписывают разные годы рождения

Екатерина Андреева (Фото: кадр из фильма «Исчадье ада»)

Наставник Игорь Кириллов и путь к программе «Время»

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

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Почему Андреева исчезала из эфира и что говорила о возвращении

«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила телеведущая.

Екатерина Андреева (Фото: кадр из программы «Время»)

«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевала Андреева.

«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась Андреева в интервью Светлане Бондарчук.

«Он упал, ударился головой»: как Андреева рассказала о встрече с маньяком

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.

«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.

Девять тренировок в неделю и увлечение тайцзицюань

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

Ссора с Никитой Михалковым: почему режиссер перестал с ней общаться

Никита Михалков (Фото: кадр из фильма «Инспектор ГАИ»)

«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.

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Два брака, дочь Наталья и муж Душко

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

От поддержки пенсионной реформы до заявлений о СВО

«Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику, это априори. И мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю. Я не лгу», — заявляла она.

Екатерина Андреева (Фото: Instagram* / @ekaterinaandreeva_official)

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.

Екатерина Андреева (Фото: кадр из программы «Время»)

«Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — сказала Андреева.

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