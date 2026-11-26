Маньяк в Останкино, ссора с Михалковым и многочисленные санкции: сколько лет исполняется телеведущей Екатерине Андреевой?
27 ноября Екатерина Андреева отмечает день рождения. По собственной версии телеведущей, ей исполняется 61 год, хотя вокруг ее возраста много лет не утихают споры. Почти три десятилетия она остается одним из главных лиц программы «Время», но за безупречным телевизионным образом скрываются истории о нападении в Останкино, конфликте с Никитой Михалковым, семейной жизни и политических заявлениях. Как Андреева пришла на телевидение, почему не любит смотреть телевизор и за что попала под западные санкции — в материале «Радио 1».
Тайна возраста: почему Андреевой приписывают разные годы рожденияЕкатерина Андреева родилась 27 ноября в Москве. В большинстве современных биографий указан 1965 год — именно эту дату называет и сама телеведущая. Однако в ряде публикаций в Сети фигурирует 1961-й. Андреева не раз обращала внимание на разночтения и настаивала, что правильная дата — 27 ноября 1965 года. Поэтому в 2026 году, согласно ее версии, ей исполняется 61 год.
Телеведущая выросла в семье, далекой от мира шоу-бизнеса. Ее отец, Сергей Александрович Андреев, занимал должность заместителя председателя Госснаба СССР. Мать, Татьяна Ивановна, работала инженером в Центральном конструкторском бюро «Алмаз», а после рождения младшей дочери Светланы в 1979 году стала домохозяйкой.
После окончания московской школы № 187 в 1983 году Екатерина поступила на вечернее отделение Всесоюзного юридического заочного института. Уже с первого курса она работала в Генеральной прокуратуре. Позже Андреева продолжила образование на историческом факультете в Московском областном педагогическом университете и в 1990 году его завершила.
Необычной оказалась и тема ее дипломной работы: Андреева изучала политические режимы Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Но связывать свою дальнейшую жизнь с исторической наукой она не стала — ее ждала телевизионная карьера.
Наставник Игорь Кириллов и путь к программе «Время»В 1990 году Андреева поступила в школу дикторов при Всесоюзном институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Она прошла конкурсный отбор в дикторы Центрального телевидения, а одним из ее наставников стал легендарный диктор Игорь Кириллов.
Первые годы на телевидении Екатерина работала в дикторском отделе, вела программы «Утро» и «Добрый вечер, Москва», экономические новости на РТР и автомобильную передачу «Большие гонки». В середине 1990-х она перешла на ОРТ, где занималась информационными программами и стала ведущей «ИТА Новости».
Впервые в программе «Время» Андреева появилась в 1997 году — она временно заменила Арину Шарапову, ушедшую в отпуск. Сначала телеведущей доверяли преимущественно утренние и вечерние выпуски. Однако уже в декабре 1998 года директор информационной службы ОРТ Сергей Доренко назначил ее постоянной ведущей главной новостной программы канала.
С этого момента Андреева стала одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. С 2001 по 2007 год она вместе с Сергеем Брилевым вела «Прямую линию с Владимиром Путиным». В 2004, 2008, 2012 и 2018 годах этот же дуэт комментировал телевизионные трансляции президентских инаугураций.
За работу Андреева получила орден Дружбы в 2006 году, а год спустя стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы». В 2018 году ей вручили Почетную грамоту президента России. А в октябре 2026-го телеведущую наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени — за заслуги в области средств массовой информации.
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Почему Андреева исчезала из эфира и что говорила о возвращенииНесмотря на многолетнюю работу в программе «Время», в карьере Андреевой случались периоды, когда зрители не видели ее в привычном эфире. В интервью телеведущая упоминала временное отсутствие в программе в 2009 и 2018 годах. Вокруг этих пауз возникали слухи о возможных конфликтах с руководством Первого канала. Сама Андреева не стала раскрывать подробности и подчеркнула, что причины были внутренним делом телеканала.
«Это секрет, и никто эти причины не знает. Я их не раскрываю, это наше внутреннее дело», — заявила телеведущая.Она также опровергла версию о том, что ее возвращению в эфир якобы поспособствовал Владимир Путин.
«Меня вернул президент? Не знаю, кто такие легенды выдумывает», — недоумевала Андреева.О своей работе телеведущая говорит как о занятии, требующем не только профессиональных навыков, но и умения сохранять спокойствие. По ее словам, она научилась справляться со стрессом и выгоранием, а в эфире старается не просто читать новости, а обращаться к каждому зрителю.
«Когда я рассказываю новости, я говорю с каждым конкретным человеком, который имеет к ним отношение. Пытаюсь через это умение передавать спокойствие и уверенность в том, что мы справимся – это какая-то природная у меня тема», — поделилась Андреева в интервью Светлане Бондарчук.Телеведущая также рассказывала, что предпочитает особый рабочий график: полгода работы и полгода отдыха. Такой режим, по ее словам, позволяет ей восстанавливаться и не терять интерес к профессии.
«Он упал, ударился головой»: как Андреева рассказала о встрече с маньякомОдна из самых громких историй, которыми Андреева поделилась в интервью Светлане Бондарчук в 2024 году, связана с телецентром «Останкино». По словам телеведущей, после ночной смены ее стал преследовать незнакомый мужчина. Она поняла, что рядом никого нет, и испугалась возможного нападения.
Андреева утверждала, что ей помогли восточные практики и особая «энергетическая сила мысли». По ее рассказу, мужчина упал, ударился головой, после чего телеведущая успела сесть в машину и уехать.
«Он отвалился, ударился головой, пошла кровь, а я быстро села в машину и уехала», — сообщила диктор.Именно так Андреева описала произошедшее. Независимого подтверждения обстоятельств этой истории в публикациях не приводилось.
В том же интервью телеведущая рассказала еще об одном необычном эпизоде — на этот раз в Черногории. По ее словам, на пляже стая бродячих собак напала на домашнего боксера. Андреева решила вмешаться, несмотря на предупреждения сотрудников отеля.
«Еще в Черногории шла по пляжу и увидела огромную стаю бродячих собак, напавшую на домашнего боксера (пса) — он увязался за девочкой и его атаковали. Мне кричали сотрудники отеля «Катя, не заходи туда, это опасно!». Но я понимала, что его загрызут. Поэтому просто зашла внутрь стаи и сильно закричала. На несколько секунд все собаки замерли, и тут я говорю этому боксеру: «Ты чего тут лежишь, дурак?! Беги!», пнула его ногой и он убежал. И это поле я держала еще несколько секунд. Не могу применять эти возможности все время, это очень затратно энергетически, могу заболеть», — пояснила телеведущая.
Девять тренировок в неделю и увлечение тайцзицюаньАндреева давно известна любовью к спорту и необычным практикам. Она занимается йогой, пилатесом и китайской гимнастикой тайцзицюань, а также играет в шахматы. В интервью телеведущая рассказывала, что может проводить до девяти тренировок в неделю.
Особое место в ее жизни занимает наставник по китайским практикам. Андреева описывала занятия как сочетание боевого искусства, медицины и духовной работы. Свою физическую форму она поддерживает не только ради внешнего вида, но и ради внутреннего равновесия. По ее словам, именно регулярные занятия помогают ей справляться с нагрузкой и сохранять выдержку.
Ссора с Никитой Михалковым: почему режиссер перестал с ней общатьсяВ том же разговоре со Светланой Бондарчук Андреева вспомнила о многолетнем конфликте с режиссером Никитой Михалковым. Причиной разлада стала вторая часть фильма «Утомленные солнцем» — «Предстояние».
Телеведущая рассказала, что была против замены актрисы Ингеборги Дапкунайте, сыгравшей жену главного героя в первой картине. В продолжении эту роль исполнила Виктория Толстоганова. Андреева пыталась убедить режиссера не менять исполнительницу, однако ее мнение не повлияло на решение постановщика.
«Когда я узнаю, что он поменял актрису, я сделала все, чтобы донести ему информацию о том, что нельзя этого делать. Но он это не воспринял. Потому что здесь уже взыграло режиссерское эго. <...> Он выбрал, как посчитал нужным, и после этого со мной много лет не разговаривал», — рассказала Андреева.Телеведущая также высказала собственное мнение о том, почему фильм не получил «Оскар». Она связала это с заменой актрисы и отсутствием экранной химии между персонажами.
«Он поменял актрису (в главной роли картины «Утомленные солнцем: Предстояние» жену Котова сыграла Виктория Толстоганова, а не Ингеборга Дапкунайте — прим.ред.). Я знаю, по каким причинам, но не буду говорить. Как только он поменял актрису, все изменилось. Актриса, которую он выбрал, прекрасная. Но у нее нет следа резинки от трусов на теле — она образуется только у Ингеборги. <...>И фильм не зашел. Между героиней Толстогановой и Митей нет химии, нет борьбы за нее, и фильм идет не туда. Поэтому и нет Оскара», — рассказала телеведущая.Это именно оценка Андреевой: ее слова не означают, что замена актрисы была официально признанной причиной отсутствия у фильма премии.
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Два брака, дочь Наталья и муж ДушкоЛичная жизнь Екатерины Андреевой складывалась не менее насыщенно, чем телевизионная карьера. Телеведущая была замужем дважды. В первом браке с Андреем Назаровым у нее родилась дочь Наталья. По словам Андреевой, она рано вышла замуж и стала матерью в 18 лет. Первый союз оказался недолгим.
Наталья получила образование в МГИМО, окончив экономический факультет. Андреева редко рассказывает о дочери и старается не делать семейную жизнь частью публичного образа.
Вторым супругом телеведущей стал Душан Перович, которого в семье ласково называют Душко. Он юрист, предприниматель, бывший футболист и представитель Республики Сербской. Супруги вместе уже много лет, но совместные появления на светских мероприятиях — редкость.
По словам Андреевой, муж выучил русский язык ради общения с ней. У Перовича, как рассказывала телеведущая, есть и русские корни. Пара любит путешествовать, а сама Екатерина называет отношения с супругом важной частью своей жизни.
От поддержки пенсионной реформы до заявлений о СВОАндреева не раз публично высказывалась о политике и общественных вопросах. В частности, она поддерживала повышение пенсионного возраста, объясняя свою позицию личным опытом и убеждением, что работа помогает человеку оставаться активным.
Екатерина также объясняла, что считает поддержку государственной политики естественной частью работы на федеральном телеканале.
«Если мы работаем на государственном телевидении, мы поддерживаем государственную политику, это априори. И мое представление о государстве совпадает с тем, что я делаю. Я не лгу», — заявляла она.После начала специальной военной операции телеведущая также выступила с публичными заявлениями в поддержку действий российских властей. В марте 2022 года в своем блоге она написала о всплеске русофобии и сравнила его с нацизмом, заявив: «И засмердело Гитлером, Геббельсом, Гиммлером и Гессом». В той же публикации Андреева напомнила о победе СССР в Великой Отечественной войне: «мы и в 1945 этой нацистской гидре хребет пообломали».
Отдельный резонанс вызвала акция редактора Первого канала Марины Овсянниковой**, которая 14 марта 2022 года появилась в кадре программы «Время» за спиной Андреевой с антивоенным плакатом. Ведущая продолжила эфир, а спустя несколько секунд трансляцию из студии сменил заранее подготовленный сюжет.
Позже Андреева прокомментировала произошедшее в социальных сетях, подчеркнув, что не согласна с обвинениями в адрес телеканала во лжи.
«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем», — заявила телеведущая.При этом в одном из интервью Андреева признавалась, что сама практически не смотрит телевизор. Причину она объяснила эмоциональным воздействием новостного эфира.
«Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — сказала Андреева.
Санкции Канады, Украины, Латвии и ЕвросоюзаПубличная позиция телеведущей стала одним из факторов, на фоне которых против нее вводили международные ограничения. В июле 2022 года Андреева попала в санкционный список Канады. В октябре того же года ее включили в украинский санкционный список.
В июне 2025 года МИД Латвии объявил о бессрочном запрете на въезд для Андреевой. А в январе 2026 года телеведущая оказалась под санкциями Евросоюза. В обоснованиях европейских ограничений в отношении российских журналистов упоминались поддержка российской армии и распространение российской пропаганды.