02 июня 2025, 17:29

Фото: iStock/3dmitry

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи стороны договорились обменяться пленными в формате 1000 на 1000 и подготовить меморандум с предложениями по мирному урегулированию. Вторая встреча делегаций прошла 2 июня в турецком дворце Чираган. Чем завершился очередной диалог между Москвой и Киевом, расскажет «Радио 1».





Содержание Состав делегаций России и Украины на переговорах 2 июня в Стамбуле Как прошли переговоры 2 июня в Стамбуле Главные заявления «второго раунда»

Состав делегаций России и Украины на переговорах 2 июня в Стамбуле

Как прошли переговоры 2 июня в Стамбуле

Главные заявления «второго раунда»