Масштабный обмен телами погибших и отказ от встречи лидеров: как прошел второй раунд переговоров между Россией и Украиной
Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая. По итогам встречи стороны договорились обменяться пленными в формате 1000 на 1000 и подготовить меморандум с предложениями по мирному урегулированию. Вторая встреча делегаций прошла 2 июня в турецком дворце Чираган. Чем завершился очередной диалог между Москвой и Киевом, расскажет «Радио 1».
Состав делегаций России и Украины на переговорах 2 июня в Стамбуле
В переговорах участвуют представители России и Украины, а также Турции в качестве посредника. Российскую делегацию, как и в первом раунде, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации входят: заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
С украинской стороны делегацию возглавляет Рустем Умеров, как и на первых встречах в Стамбуле. В составе украинской команды также присутствуют: первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, заместитель главы Службы безопасности Александр Поклада и первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский.
Переговоры прошли под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
Российская делегация прибыла в Стамбул 1 июня, в то время как украинские представители прибыли утром 2 июня. Владимир Мединский отметил, что приехал с «хорошим настроением» и сообщил о том, что Киев передал Москве свой проект меморандума на украинском и английских языках. Россия же планирует представить свой проект в ходе переговоров.
Как прошли переговоры 2 июня в Стамбуле
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной длился около часа и проходил на русском языке. Делегации обсудили вопросы обмена пленными в формате «всех на всех» и представили документы, касающимися урегулирования. Переговоры завершились «не негативно», отметил представитель МИД Турции. По итогам украинская сторона получила меморандум от российской стороны, и у команды будет неделя на его изучение.
Главные заявления «второго раунда»
По заявлению Рустема Умерова, Россия и Украина договорились об обмене телами погибших по формуле «6000 на 6000». Он также сообщил, что Москва отвергла идею безусловного прекращения огня и встречу между лидерами стран. Стоит отметить, что ранее российская сторона не раз объявляла о режиме прекращения огня, который, например, действовал в дни 80-летия Победы и на Пасху.
Украина предложила России провести еще одну встречу до конца этого месяца. Москва и Киев договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и людьми моложе 25 лет.
Мединский, в свою очередь, заявил, что Россия готова в одностороннем порядке передать шесть тысяч замороженных тел украинских военных. Кроме того, украинской стороне был передан меморандум, в нем описаны шаги как достичь мира. Также Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы командиры могли забрать тела своих солдат.