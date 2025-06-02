В ГД призвали признать Украину страной-террористом после ЧП на мостах
Депутат Журавлёв: Украину стоит признать страной-террористом после ЧП на мостах
Преступления киевских властей становятся более масштабными и кровавыми. Так считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
Напомним, вечером 31 мая под Брянском в результате подрыва рухнул мост. Конструкция обрушилась на проезжающий пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Погибли семь человек, ещё более 70 пострадали.
«Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных», — заявил Журавлёв в беседе с Life.ru.
Он считает, что подобную ситуацию нельзя оставлять без ответа, а украинские власти должны понести за это заслуженное наказание.
Ранее главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что ответственность за гибель мирных жителей, включая пятимесячного ребёнка, лежит на Украине. Она отметила, что после этого невозможно продолжать переговорный процесс.