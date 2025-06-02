В ГД призвали признать Украину страной-террористом после ЧП на мостах

02 июня 2025, 12:56

Депутат Журавлёв: Украину стоит признать страной-террористом после ЧП на мостах

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Преступления киевских властей становятся более масштабными и кровавыми. Так считает депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.





Напомним, вечером 31 мая под Брянском в результате подрыва рухнул мост. Конструкция обрушилась на проезжающий пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. Погибли семь человек, ещё более 70 пострадали.





«Может, наконец, Украина, как и полагается, будет после такого признана террористическим государством. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: блокированием всяких финансовых связей и отслеживанием всех остальных», — заявил Журавлёв в беседе с Life.ru.