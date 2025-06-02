Мединский: Украина предоставила РФ свой вариант меморандума по конфликту

02 июня 2025, 00:21

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ получила от украинской стороны ее вариант меморандума по урегулированию конфликта в стране. Этим помощник президент России поделился с RT.





При этом документ был представлен на украиском и английском языках. В ответ на это Мединский отметил:





«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — сказал Мединский.