Мединский: Украина предоставила РФ свой вариант меморандума по конфликту

Владимир Мединский (Фото: kremlin.ru)

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ получила от украинской стороны ее вариант меморандума по урегулированию конфликта в стране. Этим помощник президент России поделился с RT.



При этом документ был представлен на украиском и английском языках. В ответ на это Мединский отметил:

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — сказал Мединский.

Основные тезисы украинского документа опубликует западная пресса.

Напомним, что Владимир Медиснкий уже прибыл в Стамбул для встречи с украинской делегаццией. Вместе с ним РФ удут представлять замглавы российского МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0