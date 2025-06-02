Politico, Spiegel и Figaro следят за переговорами РФ и Украины в Стамбуле 2 июня

02 июня 2025, 10:37

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В Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины, которые привлекли внимание мировых СМИ. Российская делегация уже вылетела в турецкую столицу, где встреча пройдет во дворце Чираган в 13:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.