Politico, Spiegel и Figaro следят за переговорами РФ и Украины в Стамбуле 2 июня
В Стамбуле запланированы переговоры между делегациями России и Украины, которые привлекли внимание мировых СМИ. Российская делегация уже вылетела в турецкую столицу, где встреча пройдет во дворце Чираган в 13:00 по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости.
Тема предстоящих переговоров активно обсуждается в турецких СМИ, включая телеканалы TRT, Haber, NTV и Habertürk, а также на страницах популярных изданий, таких как Hurriyet и Daily Sabah. Публикации доступны как на турецком, так и на английском языках.
Западные СМИ также проявляют интерес к встрече. Европейские издания, такие как Politico, Spiegel и швейцарские газеты Temps и Weltwoche, а также финская Ilta-Sanomat и итальянские Affaritaliani.it и Repubblica, публикуют материалы о готовящихся переговорах. Британская газета Times и испанские издания Vanguardia, Periodico и 20minutos также освещают это событие.
Американская пресса, включая Newsweek и New York Post, а также индийская India Today и израильская Times of Israel, подчеркивают важность этих переговоров для дальнейшего развития ситуации в регионе. Центральное телевидение Китая и агентство Синьхуа также выпустили заметки о предстоящей встрече.
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