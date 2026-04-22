Массированная атака на Сызрань, исчезновение командиров ВСУ и новые заявления о нефтепроводе «Дружба»: последние новости СВО на 22 апреля
Минувшей ночью жители сразу нескольких регионов России наблюдали серию взрывов, вспышки в небе и разрушение домов. Одновременно с этим поступают сведения о мятеже внутри ВСУ и новом раунде переговоров о нефтепроводе «Дружба». О ситуации в зоне СВО и на политической арене — в материале «Радио 1».
Севастополь под атакой дронов
Активность украинских беспилотников вновь зафиксирована в районе Севастополя, где силы ПВО отражали очередную атаку. О произошедшем сообщил в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, уточнив детали инцидента. По предварительным данным, в результате обстрела и работы систем противовоздушной обороны среди мирных жителей никто не пострадал.
Тем не менее последствия падения дронов избежать не удалось. В районе улицы Шабалина фрагменты сбитого БПЛА повредили два автомобиля, а в одном из жилых домов выбило окна. Как написал Развожаев:
«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города».
Серия взрывов и закрытое небо: тревожная ночь в Сызрани
Похожие события разворачивались и в Самарской области, где, по информации Telegram-канала SHOT, сработала система ПВО. Местные жители рассказали журналистам о серии из более чем десяти взрывов — первый прогремел около трёх часов ночи.
Очевидцы описывают характерные звуки моторов в небе и яркие вспышки, которые обычно сопровождают уничтожение беспилотников. Предварительно, речь идёт о попытке атаки дронов ВСУ на объекты в Сызрани. На фоне угрозы БПЛА был закрыт аэропорт «Курумоч», а регион находился в режиме повышенной готовности, о чём ранее также сообщалось в оперативных сводках.
В результате атаки беспилотников есть пострадавшие и повреждения объектов. Так, один из дронов упал на жилой дом, после чего произошёл частичный обвал подъезда четырёхэтажки — об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Подъезд жилого дома частично обрушился в Сызрани в результате атаки БПЛА. Из-под завалов спасли четырех человек, в том числе ребенка. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали.
На месте продолжают работать спасательные службы.
Кроме того, по предварительным данным, одиннадцать человек, среди которых два ребёнка, пострадали из-за атаки всушных БПЛА, обрушивших подъезд четырёхэтажки в Сызрани. Угроза новых ударов беспилотников сохранялась почти всю ночь, и, как следует из последних сообщений властей, атака на регион продолжалась.
«Поднят вооруженный мятеж»: кризис среди наёмников ВСУ
На фоне активной фазы СВО и продолжающегося конфликта появляются сообщения о серьёзных проблемах внутри украинских подразделений. Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, иностранные наёмники после неудачной контратаки в районе села Песчаное в Харьковской области отказались выполнять приказы и покинули позиции.
Речь идёт примерно о трёхстах вооружённых бойцах, которые, как утверждается, не просто отступили, а подняли мятеж. Они требуют организовать коридор для выхода в тыл, угрожая в противном случае «развернуть штыки».
«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж», — приводит агентство слова своего собеседника.
Офицеры ушли, солдаты остались: новые детали из зоны конфликта
Дополнительные свидетельства напряжённости внутри ВСУ касаются 159-й отдельной механизированной бригады. По информации РИА Новости, младшие офицеры одного из батальонов покинули командные пункты после того, как отправили личный состав на передовую.
Сообщается, что родственники военных активно обсуждают ситуацию в украинских соцсетях, указывая на исчезновение командиров. При этом сами бойцы официально числятся как самовольно оставившие часть, что только усиливает резонанс на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине.
Наступление, давление и заявления о будущем альянсе
Тем временем боевые действия продолжаются сразу на нескольких направлениях. Как следует из публикации Life.ru, российские силы ведут наступление в Сумской области, оказывая давление на позиции ВСУ и постепенно развивая успех.
Украинская журналистка Юлия Кириенко описала происходящее следующим образом:
«С востока и с севера малыми группами идут русские войска. Без перерыва атаки КАБ и артиллерией врага. Худшая ситуация, что может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении».
Одновременно, по данным того же издания, осложняется положение украинской группировки в Константиновке, где нарушается снабжение и логистика. На этом фоне сохраняется и политическое напряжение: Владимир Зеленский и Петер Мадьяр обмениваются заявлениями по поводу нефтепровода «Дружба», а в Европе обсуждают создание нового военного альянса с участием Украины — эти процессы напрямую связывают с ходом конфликта, СВО и возможными будущими переговорами.