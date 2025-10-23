Массированная атака ВСУ, прорыв обороны под Покровском, бои на окраинах Лимана: последние новости СВО
На нескольких ключевых участках фронта от Запорожья до Лимана российские войска перешли к решительным действиям, добившись за последние дни ощутимых оперативных успехов. Сообщается о прорывах под Покровском и на юге Донбасса. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Покровское направлениеНаиболее значимые события развиваются под Покровском, где применяется новая тактика штурма, позволившая прорвать оборону противника и продвинуться вглубь городской застройки. ВС РФ используют обновлённые методы уличных боёв, комбинируя удары мобильных штурмовых групп с работой беспилотников и миномётных расчетов.
Бойцы закрепились в районе обогатительной фабрики на восточных окраинах, перерезав ключевую дорогу снабжения. В северной части продолжаются зачистки промзоны, что является решающим плацдармом для дальнейшего продвижения. Большая часть этого города уже под контролем ВС РФ. Его полное освобождение откроет возможность для наступления в сторону Доброполья и Мирнограда.
Новопавловское направлениеНа южном фланге фронта российские войска добились крупного оперативного успеха, прорвав глубокоэшелонированную оборону противника. Подразделения форсировали реку — естественный укрепленный рубеж, который украинская армия готовила с весны, и закрепились на западном берегу. Под контроль взяты сёла Зелёное, Новониколаевка, Полтавка, Рыбачье, Привольное, Успеновка и Вишнёвое.
Продвижение на север к селу Загода (бывшее Первомайское) позволило выйти к стратегической дороге Покровское — Гуляйполе. Потеря этой артерии лишила противника удобных рубежей для обороны на подступах к Гуляйполю. Подтверждено взятие села Ивановка. Российские бойцы уже продвигаются к Новопавловке, оборона которой теряет устойчивость.
Харьковское направлениеНа Купянском направлении ближайшие недели могут стать решающими. Пока здесь продолжаются в основном артиллерийские дуэли и позиционные бои, однако складываются благоприятные условия для будущего наступления российских войск.
Лиманское направлениеСевернее активизировалась разведка. Российские ДРГ ведут сражения на юго-восточных окраинах Лимана и в районе Ямполя. Закрепившись в Новосёлке, подразделения продвигаются к окраинам Яровой и развивают наступление в сторону Святогорска.
Константиновское направлениеПродолжаются ожесточённые уличные бои. Российские подразделения вновь вышли на восточные окраины Константиновки и продвигаются вглубь кварталов. Район Прищепки, по данным Минобороны, полностью зачищен.
Атака БПЛА ВСУ 23 октябряВ ночь на 23 октября российские силы ПВО сбили 139 украинских беспилотников, как сообщило Министерство обороны. В результате атак в Белгородской области один мирный житель погиб, двое получили ранения. Также в Брянской области погибла ещё одна женщина. В Воронежской области повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля, а в Рязанской области произошло возгорание на территории предприятия из-за падения обломков БПЛА.
Наибольшее количество беспилотников было перехвачено над Белгородской областью — 56. В Брянской области сбили 22 дрона, в Воронежской — 21, в Рязанской — 14, а в Ростовской — 13. Четыре беспилотника были уничтожены над Крымом, по два — над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, и один — над Курской.