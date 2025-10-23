Силы ПВО ночью сбили 139 украинских БПЛА
Ночью российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 139 украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ сообщило о результатах операции в своем Telegram-канале.
Наибольшее количество дронов было нейтрализовано над Белгородской областью — 56. В Брянской области сбили 22 БПЛА, а в Воронежской области — 21 дрон. Рязанская область отметилась 14 сбитыми аппаратами, в Ростовской области было уничтожено 13 дронов.
Республика Крым столкнулась с атакой четырех беспилотников, все из которых были перехвачены. Две единицы дронов были сбиты над Тамбовской и Волгоградской областями, а также над Орловской и Калужской. Курская область зафиксировала один нейтрализованный аппарат.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: