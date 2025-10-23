ВС России разбили группу арабских наемников в ДНР, часть сдалась в плен
Военнослужащие ВС России провели успешный штурм позиций ВСУ в Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости.
В ходе операции они столкнулись с группой наемников арабского происхождения. Боец «Южной» группировки с позывным «Француз» сообщил, что большая часть противников уничтожена, а оставшиеся сдались в плен. По его словам, штурм проходил в напряженной обстановке.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
