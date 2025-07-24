Массированный удар по Сочи, продвижение в сторону Степногорска, атаки в Харькове: последние новости СВО
На сегодняшний день российские войска закрепляются на новых рубежах, наносят удары по военной инфраструктуре противника и отражают атаки ВСУ на приграничье. За последние сутки зафиксированы продвижения на Угледарском, Покровском и Сумском направлениях, а также ожесточённые бои в районе Красного Лимана и Харькова. О текущей обстановке в зоне специаольной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: отражение десантных попыток и защита мирных жителейНа Херсонском участке сохраняется высокая напряжённость. ВС РФ успешно пресекли попытку украинского десанта пересечь Днепр, уничтожив вражескую лодку. Параллельно продолжаются артиллерийские дуэли. ВСУ ведут обстрелы гражданской инфраструктуры, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения. Российские силы усиливают позиции и предотвращают диверсионные вылазки.
Запорожский фронт: продвижение в сторону СтепногорскаРоссийские войска продолжают наступление от Каменского в северо-восточном направлении, продвигаясь к Степногорску. В районе Плавней подразделения ВС РФ заняли новые рубежи вдоль берега Днепра, продвинувшись более чем на 800 метров. Украинская сторона применяет артиллерию и дроны, но оборону удержать не удаётся.
Угледарский участок: успехи в районе Темировки и Зелёного ГаяПродвижение зафиксировано в районе сёл Комар, Воскресенка и Александроград. По оперативным сводкам, российские силы вошли в Темировку, находящуюся на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Наступление ведётся методично, с закреплением на занятых позициях.
Краснолиманское направление: бои в районе Торского и КарповкиНа Краснолиманском фронте продолжаются интенсивные бои за Торское и Карповку. Российские силы форсировали реку Нитриус и движутся к Оскольскому водохранилищу. Артиллерия активно поддерживает наступающие подразделения.
Купянское направление: штурм Колодези и бои за МосковкуНа линии Боровая — Колодези российские войска ведут активные боевые действия. Начат штурм села Колодези, продолжаются столкновения в районе Московки и Соболевки. Продвижение на этом направлении оказывает давление на оборону ВСУ в Харьковской области.
Харьковский фронт: укрепление на левом берегу ВолчьейПодразделения ВС РФ продолжают удерживать плацдарм в районе Волчанска. Бои ведутся в лесных массивах между Чугуновкой и Меловым, на подступах к Великому Бурлуку. Российская сторона укрепляет оборону и удерживает контроль над ключевыми участками.
Сумская область: освобождение Варачино и зачистка лесополосМинобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Варачино. Южнее ведётся зачистка лесополос от диверсионных групп. На южных рубежах Сумской области, в районах Юнаковки и Новой Сечи, зафиксировано продвижение на 1,5 км, несмотря на атаки украинских дронов. На Тёткинском и Глушковском участках ВСУ пытались прорваться на территорию России, задействовав дополнительные артиллерийские расчёты.
Покровский фронт: наступление между Орехово и АлексеевкойРоссийские подразделения ведут наступление между Орехово и Алексеевкой, выравнивая линию фронта вдоль границы с Днепропетровской областью. В селе Зверево ВС РФ пытаются закрепиться, при этом сообщается о частичном выводе украинских войск.
Ожесточённые бои идут за Котлино и вблизи населённых пунктов Леонтовичи, Удачное и Шевченко.
Константиновское направление: продвижение к тыловым опорным пунктам ВСУРоссийские силы закрепились в Полтавке и продолжают движение к северу от села. По данным источников, вместо лобового наступления на Константиновку возможна попытка обхода украинской обороны через Шахово и Торецкое. Яблоновка полностью под контролем ВС РФ, бои продолжаются в районах Степановки, Александро-Калиново, Щербиновки, Александро-Шультино, Леонидовки и Дылеевки.
Удары по инфраструктуре ВСУ и работа ПВОРоссийские войска нанесли удары по складам боеприпасов и военным объектам в Харьковской, Сумской, Черкасской и Днепропетровской областях. В Кривом Роге поражено предприятие, производившее бронезащиту, в Сумах — подстанции, обеспечивавшие энергоснабжение военных объектов. Системы ПВО ВС РФ сбили за сутки шесть управляемых авиабомб, один снаряд HIMARS и 256 БПЛА. ВСУ продолжили обстрелы Белгородской области — под огонь попали пять муниципалитетов, есть пострадавшие. В Севастополе сбиты шесть дронов: три — в районе Качи, три — над морем.
По информации Минобороны, системы ПВО сбили 21 дрон над Сочи, однако один из них все же ударил по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, а работа аэропорта была приостановлена. По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Адлеровском районе от падения обломков дрона погибли две женщины.