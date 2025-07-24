24 июля 2025, 11:22

Фото: istockphoto / Evgeny555

На сегодняшний день российские войска закрепляются на новых рубежах, наносят удары по военной инфраструктуре противника и отражают атаки ВСУ на приграничье. За последние сутки зафиксированы продвижения на Угледарском, Покровском и Сумском направлениях, а также ожесточённые бои в районе Красного Лимана и Харькова. О текущей обстановке в зоне специаольной военной операции расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: отражение десантных попыток и защита мирных жителей Запорожский фронт: продвижение в сторону Степногорска Угледарский участок: успехи в районе Темировки и Зелёного Гая Краснолиманское направление: бои в районе Торского и Карповки Купянское направление: штурм Колодези и бои за Московку Харьковский фронт: укрепление на левом берегу Волчьей Сумская область: освобождение Варачино и зачистка лесополос Покровский фронт: наступление между Орехово и Алексеевкой Константиновское направление: продвижение к тыловым опорным пунктам ВСУ Удары по инфраструктуре ВСУ и работа ПВО

Херсонское направление: отражение десантных попыток и защита мирных жителей

Запорожский фронт: продвижение в сторону Степногорска

Угледарский участок: успехи в районе Темировки и Зелёного Гая

Краснолиманское направление: бои в районе Торского и Карповки

Купянское направление: штурм Колодези и бои за Московку

Харьковский фронт: укрепление на левом берегу Волчьей

Сумская область: освобождение Варачино и зачистка лесополос

Покровский фронт: наступление между Орехово и Алексеевкой

Константиновское направление: продвижение к тыловым опорным пунктам ВСУ

Удары по инфраструктуре ВСУ и работа ПВО