Мединский: встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку

24 июля 2025, 08:09

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Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна завершить переговорный процесс, а не начинать его заново. Об этом пишет РИА Новости.







«На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать», — отметил он в комментарии для прессы после третьего раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

«Как у нас говорят: конец — делу венец», — добавил он.