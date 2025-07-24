Мединский: встреча лидеров РФ и Украины должна поставить точку
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского должна завершить переговорный процесс, а не начинать его заново. Об этом пишет РИА Новости.
«На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а «ставить точку», подписывать», — отметил он в комментарии для прессы после третьего раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.
Мединский подчеркнул, что обсуждение вопросов с нуля не имеет смысла и что важно завершить текущее дело.
«Как у нас говорят: конец — делу венец», — добавил он.
Российская делегация, возглавляемая Мединским, включает заместителя главы МИД Михаила Галузина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба Игоря Костюкова и замминистра обороны Александра Фомина. Подробности о ходе переговоров и возможных результатах пока остаются неизвестными.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.