ПВО России перехватила 39 украинских беспилотников за ночь
В ночь с 23 на 24 июля 2025 года, в период с 20:40 до 01:40 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно оперативным данным, из общего числа перехваченных дронов:
- 21 беспилотник был нейтрализован над акваторией Черного моря,
- 11 — над акваторией Азовского моря,
- 7 — над Краснодарским краем.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.