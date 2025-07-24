ПВО России перехватила 39 украинских беспилотников за ночь

24 июля 2025, 07:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь с 23 на 24 июля 2025 года, в период с 20:40 до 01:40 по московскому времени, дежурные средства противовоздушной обороны России успешно уничтожили и перехватили 39 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.





Согласно оперативным данным, из общего числа перехваченных дронов:



