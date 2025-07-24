Трамп сделал важное заявление

24 июля 2025, 08:49

Трамп: Европа должна была заплатить США за оружие для Киева еще три года назад

Фото: iStock/vadimrysev

На конференции в Вашингтоне, посвященной развитию искусственного интеллекта, президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна была начать финансировать закупки оружия для Украины еще три года назад. Об этом пишет РИА Новости.





Он подчеркнул, что Вашингтон заключил соглашение с Европейским Союзом, согласно которому ЕС будет покрывать 100% стоимости всего военного оборудования, предназначенного для Украины. Трамп отметил, что Европейский Союз получит американское оружие и затем распределит его, при этом большая часть вооружений направится в Украину.





«Европейцы будут тратить эти деньги в Соединенных Штатах на наши оборонные компании. Мы будем отправлять им оружие, а они будут распределять оборудование, которое мы им посылаем. Честно говоря, так должно было произойти три года назад», — добавил он.