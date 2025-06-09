09 июня 2025, 14:26

Наташа Королева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, шокировала общественность своим изменением политической позиции. Ранее она выступала против России на американской сцене с украинским флагом, но теперь решила получить российское гражданство. Это решение вызвало осуждение, так как многие считают, что ее любовь к стране возникла из-за неудач за границей. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».





Содержание От поддержки Украины к возвращению в Россию Семейные разногласия и слухи об эмиграции Поддержка боевиков Порывай вновь в России Семейные узы и выбор в пользу родины Интервью с Порывай: откровения о семье

От поддержки Украины к возвращению в Россию

«Моя дорогая, а что, ваш зять в итоге оказался говном?», — спросила она.

Семейные разногласия и слухи об эмиграции

«Я — артист. Кто же, как не я, может своими песнями объединять русскоязычных людей? Сейчас это очень важно!» — подчеркнула Наташа Королева, оставаясь верной своим принципам и убеждениям.

Поддержка боевиков

Людмила Порывай (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)



Порывай вновь в России

«Мы живем вместе на даче, и у нас все хорошо», — делится она с поклонниками.

Семейные узы и выбор в пользу родины

Интервью с Порывай: откровения о семье

«Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет», — заявила она с облегчением, подчеркивая, что ее семья находится в более выгодном положении, чем многие другие граждане России.