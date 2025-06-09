Мать Королевой, критикующая СВО и не имеющая гражданства, продолжает находиться в РФ. Почему Людмиле Порывай не запретили въезд?
Людмила Порывай, мать певицы Наташи Королевой, шокировала общественность своим изменением политической позиции. Ранее она выступала против России на американской сцене с украинским флагом, но теперь решила получить российское гражданство. Это решение вызвало осуждение, так как многие считают, что ее любовь к стране возникла из-за неудач за границей. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
От поддержки Украины к возвращению в Россию2022 год стал знаковым для многих российских звезд, и телеведущая Людмила Порывай не стала исключением. В августе прошлого года она привлекла внимание общественности, когда поддержала Украину, размахивая украинским флагом и выкрикивая лозунги, которые в России считаются уголовно наказуемыми. Это вызвало бурную реакцию среди поклонников и критиков, которые напомнили Порывай о том, что именно российское телевидение способствовало ее успеху и популярности.
Несмотря на критику, Людмила продолжала участвовать в скандалах. В одном из таких случаев она появилась на американской сцене вместе с украинской певицей Ириной Билык, которая задалась вопросом о зяте Порывай, шоумене Сергее Глушко, более известном как Тарзан.
«Моя дорогая, а что, ваш зять в итоге оказался говном?», — спросила она.
На что Порывай лишь рассмеялась, что многие восприняли как одобрение.
Семейные разногласия и слухи об эмиграцииМногие ожидали реакции ее дочери на действия матери. Королева, стремясь сохранить семейные узы, попыталась свести ситуацию на нет, заявив, что в их семье все спокойно, несмотря на различия во взглядах.
В 2023 году артистка отметила Рождество не в России, а за границей, проведя время с матерью. Однако на праздничных снимках она появилась без мужа, шоумена Тарзана, что вызвало дополнительные вопросы о состоянии их отношений. Более того, телеведущая отписалась от социальных сетей зятя, что также не осталось незамеченным.
Некоторые фанаты начали высказывать предположения о возможной эмиграции Королевой, считая, что ее желание поддерживать общение с Порывай может свидетельствовать, что она разделяет ее взгляды и готова последовать за матерью в Майами. Однако сама певица быстро развеяла эти слухи.
«Я — артист. Кто же, как не я, может своими песнями объединять русскоязычных людей? Сейчас это очень важно!» — подчеркнула Наташа Королева, оставаясь верной своим принципам и убеждениям.
Поддержка боевиковПока дочь старалась поддерживать людей через свое творчество, ее мать становилась объектом все новых скандалов. Телеведущая начала активнее использовать свои социальные сети, где открыто выражала сочувствие и поддержку украинскому народу, сопровождая свои высказывания запрещенными лозунгами.
Общественность неоднократно задавалась вопросом, почему Порывай до сих пор не запретили въезд в Россию, выражая недоумение по этому поводу.
Порывай вновь в РоссииВ конце 2024 года Порывай вновь оказалась в центре общественного внимания, прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга и фотографируясь с фанатками своей дочери. Это событие вызвало бурю обсуждений в социальных сетях, где пользователи активно выражали недоумение по поводу ее присутствия в России, несмотря на антироссийские высказывания и поддержку Украины.
Королева не скрывает теплых отношений с матерью и заявляет о дружелюбной атмосфере в их семье.
«Мы живем вместе на даче, и у нас все хорошо», — делится она с поклонниками.
Ситуация становится еще более запутанной, учитывая, что у Порывай только два гражданства — украинское и американское. Многие задаются вопросом, как ей удается посещать Россию, несмотря на ее политическую позицию.
Семейные узы и выбор в пользу родиныС возрастом приоритеты многих людей меняются. Несмотря на свои антироссийские высказывания, телеведущая предпочитает находиться рядом с близкими.
В 2022 году журналисты активно интересовались мнением Наташи Королевой о действиях ее матери. Артистка старалась избегать четких ответов.
Интервью с Порывай: откровения о семьеНа одном из интервью Порывай вновь затронула тему СВО, выразив беспокойство за своего внука и зятя. Она поделилась своими страхами о возможной мобилизации, что вновь привлекло внимание к ее семье.
«Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет», — заявила она с облегчением, подчеркивая, что ее семья находится в более выгодном положении, чем многие другие граждане России.
Интересно, что пока никто не призвал к запрету на въезд телеведущей в Россию, как это произошло с другими знаменитостями.