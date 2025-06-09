«В тусовке ходили страшные слухи об ампутации»: Рудковская высказалась о первом появлении Киркорова после больницы

09 июня 2025, 12:42

Рудковская заявила, что Киркорову тяжело дался выход на сцену после болезни

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после серьёзных проблем со здоровьем. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что певцу нелегко дался этот выход в свет.





Напомним, что во время концерта Киркорова в Петербурге произошло ЧП. Его куртка загорелась из-за пиротехники, являющейся частью шоу. Сначала казалось, что артист отделался испугом, однако позже выяснилось, что ожог был сильным и привёл к образованию частичного некроза кожи, бурсита и лимфаденопатии. Процесс выздоровления также затянулся из-за сахарного диабета у певца.



Киркоров взял отпуск по состоянию здоровья, однако прервал его, появившись на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда».



О первом появлении Киркорова после болезни высказалась Яна Рудковская. Она отметила, что артист ещё не оправился до конца.





«В тусовке ходили страшные слухи об ампутации руки легенды... Да, да были и такие. Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца! Мы его все очень любим и ждём его эффектного появления на "Новой волне"», – отметила продюсер в своём Telegram-канале.