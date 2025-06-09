«В тусовке ходили страшные слухи об ампутации»: Рудковская высказалась о первом появлении Киркорова после больницы
Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после серьёзных проблем со здоровьем. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что певцу нелегко дался этот выход в свет.
Напомним, что во время концерта Киркорова в Петербурге произошло ЧП. Его куртка загорелась из-за пиротехники, являющейся частью шоу. Сначала казалось, что артист отделался испугом, однако позже выяснилось, что ожог был сильным и привёл к образованию частичного некроза кожи, бурсита и лимфаденопатии. Процесс выздоровления также затянулся из-за сахарного диабета у певца.
Киркоров взял отпуск по состоянию здоровья, однако прервал его, появившись на «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда».
О первом появлении Киркорова после болезни высказалась Яна Рудковская. Она отметила, что артист ещё не оправился до конца.
«В тусовке ходили страшные слухи об ампутации руки легенды... Да, да были и такие. Не могу сказать, что ему далось это появление легко, но он это сделал! Желаю своему другу восстановить силы и здоровье до конца! Мы его все очень любим и ждём его эффектного появления на "Новой волне"», – отметила продюсер в своём Telegram-канале.Также Яне запомнился зрелищный номер Люси Чеботиной, которую подняли на тросах над сценой в горящих каблуках. Рудковская оценила смелость певицы, но добавила, что запретила бы подобные трюки с огнём после инцидента с Киркоровым, поскольку здоровье важнее любых шоу.