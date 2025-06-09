«Это она? Это звезда?»: режиссер Виктор Демент о работе с певицей Чеботиной
Режиссер Виктор Демент не прогадал, выбрав Люсю Чеботину на роль в фильме
Режиссер Виктор Демент заявил, что работа с Люсей Чеботиной была одним из лучших решений. Он рискнул взять непрофессиональную актрису, и не прогадал. Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», сыграла одну из ролей в новом фильме «Больше чем футбол».
По словам Демента, он искал человека, который чего-либо добился, а девушка идеально подошла на роль. Режиссер был потрясен ее простотой и тем, как быстро они нашли общий язык.
«Это она? Это звезда?», — Демент в интервью на передаче «Однажды» на НТВ.Мужчина считает, что звезды отечественного кино не смогли бы вжиться в роль так же, как певица. Чеботина, в свою очередь, порадовалась за Алексея Воробьева, который женился на Аиде Гарифуллиной.