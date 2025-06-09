«Это она? Это звезда?»: режиссер Виктор Демент о работе с певицей Чеботиной

09 июня 2025, 12:22

Режиссер Виктор Демент не прогадал, выбрав Люсю Чеботину на роль в фильме

Люся Чеботина ( Фото Telegram: @lusia_first_lady )

Режиссер Виктор Демент заявил, что работа с Люсей Чеботиной была одним из лучших решений. Он рискнул взять непрофессиональную актрису, и не прогадал. Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», сыграла одну из ролей в новом фильме «Больше чем футбол».





По словам Демента, он искал человека, который чего-либо добился, а девушка идеально подошла на роль. Режиссер был потрясен ее простотой и тем, как быстро они нашли общий язык.





«Это она? Это звезда?», — Демент в интервью на передаче «Однажды» на НТВ.