Виталий Гогунский одобрил работу в эскорте: «Главное, чтобы настроение не портила»
Актёр Виталий Гогунский одобрил работу в эскорте
Виталий Гогунский не унимается и продолжает высказываться о женщинах. На этот раз он высказался о работе в эскорте.
Актёр, прославившийся своими провокационными высказываниями в адрес женщин, дал интервью журналистке Ксении Собчак.
В ходе беседы он заявил, что первым делом после знакомства с женщиной звонит в эскорт-агентства, чтобы узнать, «летает ли она за деньги». Также актёр привёл статистику: у 9 и 10 девушек был опыт сопровождения мужчин.
«Кто-то летает с интимом, кто-то без. Эскорт – это вообще нормально. Главное, чтобы настроение мне не портила», – подчеркнул Гогунский.Напомним, что совсем недавно звезда сериала «Универ» сделал несколько заявлений о женщинах, после чего на него обрушилась волна критики. В частности, он говорил, что женщина не должна находиться в плохом настроении рядом с мужчиной, а также, что во время «женских» дней мужчине не стоит выносить девушку в центр квартиры и позволять ей фонировать своим настроением вокруг.