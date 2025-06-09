Виталий Гогунский одобрил работу в эскорте: «Главное, чтобы настроение не портила»

09 июня 2025, 12:24

Актёр Виталий Гогунский одобрил работу в эскорте

Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)

Виталий Гогунский не унимается и продолжает высказываться о женщинах. На этот раз он высказался о работе в эскорте.





Актёр, прославившийся своими провокационными высказываниями в адрес женщин, дал интервью журналистке Ксении Собчак.



В ходе беседы он заявил, что первым делом после знакомства с женщиной звонит в эскорт-агентства, чтобы узнать, «летает ли она за деньги». Также актёр привёл статистику: у 9 и 10 девушек был опыт сопровождения мужчин.





«Кто-то летает с интимом, кто-то без. Эскорт – это вообще нормально. Главное, чтобы настроение мне не портила», – подчеркнул Гогунский.