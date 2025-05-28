«Меня выживают из семьи»: сравнила россиян с жабами и сбежала на Украину, почему от Максаковой* отвернулись родные дети

28 мая 2025, 15:25

Мария Максакова* (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

История Марии Максаковой* — это пример того, как публичный отказ от собственной страны может привести к резкому личному и профессиональному краху. Артистка, некогда блиставшая на главных сценах России, сегодня оказалась в эпицентре семейных и юридических конфликтов, и в полном одиночестве. О том, как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Разрыв с Родиной и статус иноагента Карьера, которая осталась в прошлом Семейный конфликт и борьба за недвижимость Общественное мнение и репутация Читайте также:



Разрыв с Родиной и статус иноагента

Карьера, которая осталась в прошлом

Мария Максакова* (фото: РИА Новости / Стрингер)

Семейный конфликт и борьба за недвижимость

«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи», — заявила она в интервью StarHit.

Мария Максакова* (фото: Instagram** / mariamaksakova)



«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — возмущалась Максакова*.

Общественное мнение и репутация