«Меня выживают из семьи»: сравнила россиян с жабами и сбежала на Украину, почему от Максаковой* отвернулись родные дети
История Марии Максаковой* — это пример того, как публичный отказ от собственной страны может привести к резкому личному и профессиональному краху. Артистка, некогда блиставшая на главных сценах России, сегодня оказалась в эпицентре семейных и юридических конфликтов, и в полном одиночестве. О том, как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Разрыв с Родиной и статус иноагента
Министерство юстиции Российской Федерации внесло Марию Максакову* в реестр иностранных агентов. Поводом стали её публичные заявления в поддержку предоставления вооружения Украине и призывы к свержению государственной власти РФ. Эти действия послужили основанием для возбуждения против неё уголовного дела по статье 280.4 УК РФ — «Публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства».
Позднее было открыто второе дело — за публикации видеоконтента без соответствующей маркировки иноагента. Максакова* публично заявила о своей новой жизни в Киеве, сравнив россиян с «жабами и крысами», а Украину — с эльфами. Эти слова лишь усилили волну негодования в её адрес.
Карьера, которая осталась в прошлом
Мария Максакова* родилась 24 июля 1977 года в Мюнхене, в семье известных деятелей культуры. Её мать — народная артистка России, бабушка — знаменитая оперная певица, любимица Сталина, а отец — немецкий бизнесмен. Саму Марию* долгое время считали яркой представительницей российской оперной сцены: она окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а затем с красным дипломом Российскую академию музыки имени Гнесиных.
В течение многих лет певица преподавала, выступала на престижных сценах и пользовалась любовью зрителей. Но после переезда на Украину её репутация в России оказалась разрушена.
Семейный конфликт и борьба за недвижимость
Отношения с детьми и другими родственниками Марии Максаковой* дали серьёзную трещину после её эмиграции. По словам артистки, близкие отвернулись от неё.
«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи», — заявила она в интервью StarHit.
Особенно острой стала ситуация вокруг квартиры в Москве на Краснопресненской набережной стоимостью 260 миллионов рублей. В 2018 году певица подписала договор дарения недвижимости своим взрослым детям. Однако спустя время, после того как наследники не поддержали ее полиическую позицию, она передумала и попыталась оспорить сделку через суд.
Максакова* утверждала, что подписала документы в состоянии алкогольного опьянения. Суд отклонил эти доводы, признав договор действительным. Позднее артистка подала встречный иск, но и он оказался безрезультатным. Так недвижимость официально перешла в собственность её детей.
«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — возмущалась Максакова*.
Общественное мнение и репутация
Высказывания Максаковой* в адрес россиян, которых она назвала «гибридами самок богомолов и свиноматок», вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи интернета сочли такие заявления оскорбительными и обвинили певицу в предательстве. Многие посчитали, что такое описание больше подходит самой Марии*.