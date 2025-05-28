«Меня выживают из семьи»: сравнила россиян с жабами и сбежала на Украину, почему от Максаковой* отвернулись родные дети

Мария Максакова* (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

История Марии Максаковой* — это пример того, как публичный отказ от собственной страны может привести к резкому личному и профессиональному краху. Артистка, некогда блиставшая на главных сценах России, сегодня оказалась в эпицентре семейных и юридических конфликтов, и в полном одиночестве. О том, как она живет сегодня, расскажет «Радио 1».




Разрыв с Родиной и статус иноагента


Министерство юстиции Российской Федерации внесло Марию Максакову* в реестр иностранных агентов. Поводом стали её публичные заявления в поддержку предоставления вооружения Украине и призывы к свержению государственной власти РФ. Эти действия послужили основанием для возбуждения против неё уголовного дела по статье 280.4 УК РФ — «Публичные призывы к действиям, угрожающим безопасности государства».

Позднее было открыто второе дело — за публикации видеоконтента без соответствующей маркировки иноагента. Максакова* публично заявила о своей новой жизни в Киеве, сравнив россиян с «жабами и крысами», а Украину — с эльфами. Эти слова лишь усилили волну негодования в её адрес.

Карьера, которая осталась в прошлом


Мария Максакова* родилась 24 июля 1977 года в Мюнхене, в семье известных деятелей культуры. Её мать — народная артистка России, бабушка — знаменитая оперная певица, любимица Сталина, а отец — немецкий бизнесмен. Саму Марию* долгое время считали яркой представительницей российской оперной сцены: она окончила Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а затем с красным дипломом Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В течение многих лет певица преподавала, выступала на престижных сценах и пользовалась любовью зрителей. Но после переезда на Украину её репутация в России оказалась разрушена.

Мария Максакова* (фото: РИА Новости / Стрингер)

Семейный конфликт и борьба за недвижимость


Отношения с детьми и другими родственниками Марии Максаковой* дали серьёзную трещину после её эмиграции. По словам артистки, близкие отвернулись от неё.

«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи», — заявила она в интервью StarHit.

Особенно острой стала ситуация вокруг квартиры в Москве на Краснопресненской набережной стоимостью 260 миллионов рублей. В 2018 году певица подписала договор дарения недвижимости своим взрослым детям. Однако спустя время, после того как наследники не поддержали ее полиическую позицию, она передумала и попыталась оспорить сделку через суд.

Мария Максакова* (фото: Instagram** / mariamaksakova)

Максакова* утверждала, что подписала документы в состоянии алкогольного опьянения. Суд отклонил эти доводы, признав договор действительным. Позднее артистка подала встречный иск, но и он оказался безрезультатным. Так недвижимость официально перешла в собственность её детей.

«Я на Украине с ребенком все шесть месяцев. Вы думаете, моя семья и моя мама поинтересовались, как у меня дела? А моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живет их мать?» — возмущалась Максакова*.

Общественное мнение и репутация


Высказывания Максаковой* в адрес россиян, которых она назвала «гибридами самок богомолов и свиноматок», вызвали шквал критики в соцсетях. Пользователи интернета сочли такие заявления оскорбительными и обвинили певицу в предательстве. Многие посчитали, что такое описание больше подходит самой Марии*.

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