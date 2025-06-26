«Мы теперь граждане второго сорта?»: Слепаков* возмутился тем, что его не уговаривают вернуться в РФ после издевательств над бойцами СВО

26 июня 2025, 16:17

Семен Слепаков* (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Когда-то Семен Слепаков* собирал аншлаги, блистал на сцене Comedy Club и, по слухам, зарабатывал миллионы. Однако после громкого отъезда из России и ряда скандальных заявлений комик с обидой жалуется на «отсутствие приглашения вернуться». Как он оказался в таком положении, почему его концерты теряют популярность и чем обернулся для него статус иноагента, расскажет «Радио 1».





Содержание Успешная карьера Слепакова* и громкий уход

Концерты за границей и первая волна недовольства От успеха к кризису: падение доходов и билетов

Претензии налоговой и статус иноагента Скандальная «Колыбельная» и общественное возмущение Реакция коллег

Успешная карьера Слепакова* и громкий уход



Концерты за границей и первая волна недовольства

Семен Слепаков*(фото: Instagram** / slepakovsemyon)



«Это очень показательно, что за нами не летят. Там любят повторять, что своих не бросают, а на деле мы видим, как это происходит. У меня, у многих моих друзей и коллег остался российский паспорт. Или из-за политических взглядов мы теперь граждане второго сорта? Нас спасать не надо, так? Не говорю, что согласился бы, но не было даже предложения. Вообще ничего», — написал он.

От успеха к кризису: падение доходов и билетов



Претензии налоговой и статус иноагента

Семен Слепаков*(фото: Instagram** / slepakovsemyon)



Скандальная «Колыбельная» и общественное возмущение

Реакция коллег

«Позорно бежал, обсирает Родину на всех углах, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, "на чьих фильмах ты рос", разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку», — написала она.