«Мы теперь граждане второго сорта?»: Слепаков* возмутился тем, что его не уговаривают вернуться в РФ после издевательств над бойцами СВО
Когда-то Семен Слепаков* собирал аншлаги, блистал на сцене Comedy Club и, по слухам, зарабатывал миллионы. Однако после громкого отъезда из России и ряда скандальных заявлений комик с обидой жалуется на «отсутствие приглашения вернуться». Как он оказался в таком положении, почему его концерты теряют популярность и чем обернулся для него статус иноагента, расскажет «Радио 1».
Успешная карьера Слепакова* и громкий уходСемён Слепаков*, когда-то один из самых востребованных юмористов России, уверенно собирал залы, выступал на сцене Comedy Club и, по слухам, зарабатывал суммы с множеством нулей. Его шутки расходились на цитаты, контракты приносили миллионы, а обожание публики казалось вечным.
Однако после 2022 года артист публично покинул страну, заявив, что ему стыдно не за себя, а за Россию. Этот жест вызвал широкий резонанс, а сам Слепаков переехал в Израиль, откуда продолжал выступать для эмигрантской аудитории.
Концерты за границей и первая волна недовольстваНа фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке артист отправился в Европу: в июне 2025 года он выступил в Варшаве, затем — в Дюссельдорфе. До конца месяца у него запланированы концерты ещё в четырёх городах.
Однако на фоне сложившихся событий у Слепакова* возникло недоумение: почему его не зовут обратно? В своём блоге он выразил сожаление, что российские власти не сделали ни одного шага в его сторону, несмотря на то, что у него всё ещё российский паспорт.
«Это очень показательно, что за нами не летят. Там любят повторять, что своих не бросают, а на деле мы видим, как это происходит. У меня, у многих моих друзей и коллег остался российский паспорт. Или из-за политических взглядов мы теперь граждане второго сорта? Нас спасать не надо, так? Не говорю, что согласился бы, но не было даже предложения. Вообще ничего», — написал он.
От успеха к кризису: падение доходов и билетовВ первые месяцы после отъезда Слепаков* уверенно отчитывался о «солд-аутах» и аншлагах на гастролях. Однако уже к лету 2023 интерес публики начал угасать. Артист обратился к подписчикам в стихах, призывая покупать билеты: «Не жалейте евров на билет…».
Это вызвало насмешки в соцсетях: «совсем плохи дела у ушастого, раз приходится зрителя зазывать».
Претензии налоговой и статус иноагентаВ конце 2022 года стало известно, что Слепаков* задолжал российской налоговой почти 19 миллионов рублей. Позже эта сумма была погашена, что не помешало артисту попасть в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года.
Основанием стали как публичные выступления, так и выявленные случаи иностранного финансирования с 2021 года.
Попытки обжаловать статус в суде оказались безрезультатными: Минюст предоставил доказательства регулярных зарубежных поступлений и заявлений, дискредитирующих российские институты.
Скандальная «Колыбельная» и общественное возмущениеВ январе 2023 года Слепаков* выпустил скандальную песню «Колыбельная», в которой в ироничной манере высказался о погибших российских солдатах. Особенно негативную реакцию вызвала строка: «Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, и не можешь ты пойти укропов крошить».
Композиция вызвала шквал критики как от граждан, так и от депутатов. В Госдуме прозвучали предложения лишить комика гражданства, а общественность потребовала расследования по факту дискредитации ВС РФ.
Реакция коллегАктриса Яна Поплавская в своём Telegram-канале резко осудила поведение Семена*, назвав его предателем и заявив, что он оплевал страну, которая дала ему всё. По её словам, поступок артиста — это удар по народу, на чьей поддержке он построил свою карьеру.
«Позорно бежал, обсирает Родину на всех углах, тусуется с такими же предателями в Израиле, США, где-то в европейском захолустье. Семен, мы же лично знакомы. Ну посмотри в глаза человеку, "на чьих фильмах ты рос", разве можно так подло поступать по отношению к тому народу, на ком ты заработал свое невообразимое состояние? Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку», — написала она.