Мирный план от США, критическая ситуация в Киеве и штурм Гришино: последние новости СВО на 22 января

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».



Атака на порт

Ночью противник атаковал портовые терминалы в поселке Волна в Краснодарском крае. Повреждены четыре объекта, в результате чего погибли трое граждан, а восемь человек получили ранения.

Удары по Украине

Удары по энергетическим объектам Украины привели к тому, что из Европы начали поставлять генераторы на сотни миллионов долларов. Польша уже пообещала отправить 400 штук. Российские силы наносили удары по Запорожью, Кривому Рогу и Одесской области.

Повреждения в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела, осуществленного украинскими реактивными системами залпового огня (РСЗО), пострадали объекты энергетической инфраструктуры региона. По его словам, удар привел к повреждениям линий электропередач и трансформаторных подстанций, что вызвало временные перебои в электроснабжении.

Фото: iStock/Three Spots

Наступление на Сумском направлении

На Сумском направлении группировка войск «Север» продолжает активные наступательные действия, удерживая и укрепляя свои позиции. Командование придерживается стратегии постепенного продвижения и закрепления достигнутых результатов, что позволяет поддерживать инициативу на поле боя.

Перехват ракет и атаки дронов

Над Белгородом наша ПВО перехватила ракеты противника. В селе Червона Дибровка БПЛА ВСУ атаковал грузовик, водитель получил ранения. В хуторе Екатериновка во время отражения атаки FPV-дрона ранен боец «Орлана».

Бои на Харьковском направлении

Под Харьковом солдаты ВС РФ атакуют позиции врага в районе Старицы и юго-западнее Лимана, нанося удары по логистике противника. В Купянске продолжаются тяжелые бои.

Продвижение штурмовиков

В Константиновке противник замечает продвижение наших штурмовиков в городской застройке. Похоже, что используется тактика малых штурмовых групп.

Штурм Гришино

Западнее Красноармейска (Покровска) в последние дни наблюдается интенсивная активность, связанная с штурмом восточной части села Гришино российскими войсками. Этот район стал ареной ожесточенных боев, в которых принимают участие как пехотные подразделения, так и артиллерия. Перед началом операции Военно-космические силы (ВКС) активно использовали фугасные авиабомбы (ФАБ), нанося удары по позициям украинских сил.

Отражение атак в Запорожье

На востоке Запорожской области группировка войск «Восток» отразила семь попыток контратак противника. Враг не добился успеха и потерял два танка и один БТР. Российские силы продолжают продвижение на запад.

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Бои в Приморском

На Запорожском фронте идут бои в Приморском. Поступают сообщения о продвижении наших передовых групп севернее Степногорска, вдоль дороги на Запорожье. Десантники сосредоточены на поражении целей в Малокатериновке. Удары ВСУ по мирным жителям продолжаются: двое гражданских пострадали в Васильевке.

Удары по Херсону

В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Любимовка пострадал мужчина. Этот инцидент подчеркивает продолжающееся напряжение в регионе, где боевые действия не прекращаются. Обстрелы, осуществляемые противником, затрагивают широкий спектр населенных пунктов, в частности, 17 различных территорий, что создает серьезные опасности для местного населения.

Критическая ситуация в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о приближении «гуманитарной катастрофы». Он посоветовал жителям покинуть город, если есть такая возможность, и отметил критическую ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством.

Мирный план от США

Президент России Владимир Путин получил от США последнюю версию мирного плана по Украине, который обсуждается с Европой. Документы передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Потери контрактников на Сумском направлении

ВСУ испытывают потери в рядах молодых контрактников в возрасте от 18 до 24 лет на Сумском направлении. Российские силовые структуры сообщили о высокой смертности среди этих военнослужащих.

Фото: iStock/Sinenkiy

Удар по железнодорожному мосту

Российские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Он активно использовался украинскими силами для перевозки грузов и техники. Удары привели к серьезным повреждениям, что затруднит логистику для ВСУ в этом регионе.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 14 украинских БПЛА

Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 января. Они перехватили 14 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Четыре — над Волгоградской областью, три — над Республикой Крым, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, один — над Белгородской областью, один — над Краснодарским краем.
Дарья Осипова

