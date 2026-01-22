ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Атака на порт
Ночью противник атаковал портовые терминалы в поселке Волна в Краснодарском крае. Повреждены четыре объекта, в результате чего погибли трое граждан, а восемь человек получили ранения.
Удары по Украине
Удары по энергетическим объектам Украины привели к тому, что из Европы начали поставлять генераторы на сотни миллионов долларов. Польша уже пообещала отправить 400 штук. Российские силы наносили удары по Запорожью, Кривому Рогу и Одесской области.
Повреждения в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате обстрела, осуществленного украинскими реактивными системами залпового огня (РСЗО), пострадали объекты энергетической инфраструктуры региона. По его словам, удар привел к повреждениям линий электропередач и трансформаторных подстанций, что вызвало временные перебои в электроснабжении.
Наступление на Сумском направлении
На Сумском направлении группировка войск «Север» продолжает активные наступательные действия, удерживая и укрепляя свои позиции. Командование придерживается стратегии постепенного продвижения и закрепления достигнутых результатов, что позволяет поддерживать инициативу на поле боя.
Перехват ракет и атаки дронов
Над Белгородом наша ПВО перехватила ракеты противника. В селе Червона Дибровка БПЛА ВСУ атаковал грузовик, водитель получил ранения. В хуторе Екатериновка во время отражения атаки FPV-дрона ранен боец «Орлана».
Бои на Харьковском направлении
Под Харьковом солдаты ВС РФ атакуют позиции врага в районе Старицы и юго-западнее Лимана, нанося удары по логистике противника. В Купянске продолжаются тяжелые бои.
Продвижение штурмовиков
В Константиновке противник замечает продвижение наших штурмовиков в городской застройке. Похоже, что используется тактика малых штурмовых групп.
Штурм Гришино
Западнее Красноармейска (Покровска) в последние дни наблюдается интенсивная активность, связанная с штурмом восточной части села Гришино российскими войсками. Этот район стал ареной ожесточенных боев, в которых принимают участие как пехотные подразделения, так и артиллерия. Перед началом операции Военно-космические силы (ВКС) активно использовали фугасные авиабомбы (ФАБ), нанося удары по позициям украинских сил.
Отражение атак в Запорожье
На востоке Запорожской области группировка войск «Восток» отразила семь попыток контратак противника. Враг не добился успеха и потерял два танка и один БТР. Российские силы продолжают продвижение на запад.
Бои в Приморском
На Запорожском фронте идут бои в Приморском. Поступают сообщения о продвижении наших передовых групп севернее Степногорска, вдоль дороги на Запорожье. Десантники сосредоточены на поражении целей в Малокатериновке. Удары ВСУ по мирным жителям продолжаются: двое гражданских пострадали в Васильевке.
Удары по Херсону
В Херсонской области в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Любимовка пострадал мужчина. Этот инцидент подчеркивает продолжающееся напряжение в регионе, где боевые действия не прекращаются. Обстрелы, осуществляемые противником, затрагивают широкий спектр населенных пунктов, в частности, 17 различных территорий, что создает серьезные опасности для местного населения.
Критическая ситуация в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о приближении «гуманитарной катастрофы». Он посоветовал жителям покинуть город, если есть такая возможность, и отметил критическую ситуацию с отоплением, водоснабжением и электричеством.
Мирный план от США
Президент России Владимир Путин получил от США последнюю версию мирного плана по Украине, который обсуждается с Европой. Документы передали через главу РФПИ Кирилла Дмитриева.
Потери контрактников на Сумском направлении
ВСУ испытывают потери в рядах молодых контрактников в возрасте от 18 до 24 лет на Сумском направлении. Российские силовые структуры сообщили о высокой смертности среди этих военнослужащих.
Удар по железнодорожному мосту
Российские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Он активно использовался украинскими силами для перевозки грузов и техники. Удары привели к серьезным повреждениям, что затруднит логистику для ВСУ в этом регионе.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 14 украинских БПЛА
Дежурные средства российской ПВО успешно справились с угрозой в ночь с 21 на 22 января. Они перехватили 14 БПЛА, направленных с Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Четыре — над Волгоградской областью, три — над Республикой Крым, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, один — над Белгородской областью, один — над Краснодарским краем.