22 января 2026, 07:15

РИА Новости: в Димитрове боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду

Фото: iStock/Irina Piskova

Беженец из Димитрова, Андрей Дыченко, поделился шокирующими подробностями о действиях украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, оставляя свою военную форму на улице.





«Смотрю, а военная форма валяется. Ребята переодеваются в "гражданку". Я не трогаю эти вещи, так как они могут быть минированы», – отметил Дыченко.