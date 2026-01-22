Беженец из Димитрова поделился шокирующими сведениями о действиях боевиков ВСУ
РИА Новости: в Димитрове боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду
Беженец из Димитрова, Андрей Дыченко, поделился шокирующими подробностями о действиях украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, бойцы ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, оставляя свою военную форму на улице.
«Смотрю, а военная форма валяется. Ребята переодеваются в "гражданку". Я не трогаю эти вещи, так как они могут быть минированы», – отметил Дыченко.
