Появилась информация о больших потерях среди контрактников ВСУ
Молодые контрактники украинских вооруженных сил в возрасте от 18 до 24 лет сталкиваются с серьезными потерями на сумском направлении. Российские силовые структуры сообщили о высокой смертности среди этих военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.
На передовых позициях в Сумской области командование Украины активно использует молодых бойцов, подписавших контракт по программе «18-24».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
