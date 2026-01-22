22 января 2026, 09:03

РИА Новости: контрактники ВСУ несут большие потери на Сумском направлении

Фото: iStock/olegda88

Молодые контрактники украинских вооруженных сил в возрасте от 18 до 24 лет сталкиваются с серьезными потерями на сумском направлении. Российские силовые структуры сообщили о высокой смертности среди этих военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.