Российские войска уничтожили стратегически важный мост в Сумской области

22 января 2026, 09:12

ВС России нанесли удар по ж/д мосту через реку Сейм в Сумской области

Фото: iStock/irontrybex

Российские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Этот объект активно использовали украинские силы для транспортировки грузов и техники. Об этом пишет РИА Новости.