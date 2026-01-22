Российские войска уничтожили стратегически важный мост в Сумской области
Российские военные нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области. Этот объект активно использовали украинские силы для транспортировки грузов и техники. Об этом пишет РИА Новости.
Он привел к серьезным разрушениям сооружения, что затруднит логистику для ВСУ в этом регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что следователи нашли фрагменты человеческого тела при разборе завалов в ауле Новая Адыгея, куда ранее пришёлся удар украинского беспилотника.
