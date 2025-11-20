«Миша два процента»: За что Михаила Касьянова* назвали «жуликом»? Дело Mabetex, исчезнувшие кредиты и прозвище от Путина
Михаил Касьянов* много лет работал министром при Владимире Путине, а позже возглавил правительство. Со временем он перешёл в либеральную оппозицию. Раньше некоторые газеты называли его самым успешным премьером. Известно, что Рамзан Кадыров резко критиковал Касьянова*, а Путин дал экс-премьеру прозвище «Миша два процента». Подробнее о биографии знатного либерала читайте в материале «Радио 1».
Подмосковный интеллигент: биография Михаила Касьянова*
Семья Михаила Касьянова* принадлежит к интеллигенции. Его отец работал преподавателем, а мать занимала должность экономиста. Касьянов* получил первое образование по строительной специальности, окончив МАДИ. Во время обучения он проходил службу в армии, в составе кремлёвского караула. После завершения учёбы в институте он сразу начал работать в государственных органах СССР. В 1981 году Михаил* устроился на должность инженера в Госплан РСФСР.
Хитрая карьера Касьянова*
В новое министерство перевели талантливого экономиста, который имел опыт работы с внешними связями. Это произошло после того, как упразднили Госкомэкономику. В новой структуре Касьянов* быстро рос в должности и вскоре занял руководящие посты. В 1995 году он стал заместителем министра финансов. В его обязанности входило курирование самых деликатных вопросов: от проблемы внешнего долга страны до привлечения западных кредитов.
На этой должности чиновник достиг крупного успеха. Он блестяще провёл переговоры с Парижским и Лондонским клубами, чтобы урегулировать долг ещё советских времен. В результате задолженность реструктуризировали, и Россия впервые с 1913 года разместила еврооблигации на западных рынках. Российские компании благодаря этому получили доступ к дешёвым иностранным капиталам.
Шокирующий компромат от Скуратова
После финансового кризиса 1998 года Касьянов* возглавил рабочую группу по урегулированию последствий дефолта и вновь подтвердил свою репутацию эффективного переговорщика. Примерно в тот же период впервые распространилась информация о том, что гениальный экономист, возможно, нашёл способ извлечь личную выгоду.
Бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов в своих мемуарах утверждает, что Касьянов* лично отдал распоряжение перевести почти четыре миллиарда долларов из средств Центробанка на счета кредитных организаций, ведущих операции в США. Однако эти обвинения не повлияли на карьерный рост Михаила*. В 1999 году президент Ельцин назначил его министром финансов. При смене правительства чиновник сохранил свою должность.
«Дело Mabetex» Михаила Касьянова*
В течение некоторого периода Михаил Касьянов* занимал посты министра финансов и председателя правительства. В это же время Владимир Путин выполнял обязанности президента. Под руководством Касьянова* Россия устранила бюджетный дефицит. Экономика стабилизировалась, а министр добился списания 35% советских долгов. Эксперты издания Euromoney Publications в результате присвоили Касьянову* звание лучшего министра финансов 2000 года в Европе. Однако затем разразился резонансный скандал, известное «дело Mabetex».
Расследование касалось хищений средств на реконструкции Кремля. Стало известно, что швейцарская компания Mabetex предоставляла крупные взятки за государственные заказы. В рамках следствия правоохранители опросили жену и дочерей Бориса Ельцина. Впоследствии журналисты установили, что Касьянов* на должности первого заместителя главы Минфина, лично готовил расчёты с фирмами Mabetex и Mercata.
Через эти компании Управление делами президента выводило средства из государственного бюджета. Общий объём средств, которые переправили за рубеж, составил около 24 миллионов долларов. Генпрокуратура прекратила расследование по делу Mabetex вскоре после отставки Юрия Скуратова.
Как Михаил Касьянов* наживался и выводил деньги из России
По информации журналистов, в 1994 году Михаил Касьянов*, занимавший пост в Министерстве финансов, разработал схему работы с долгами России. Публикации сообщают, что Касьянов* добивался признания неспособности страны выплатить определённые международные обязательства СССР. После этого кредиторы, как утверждается, выставляли долги на рынок по минимальной стоимости.
В этот момент на сделках появлялись банки, которые были связаны с близкими к чиновнику предпринимателями. Эти структуры скупали российские долговые обязательства по низкой цене. Далее Касьянов* добивался полного погашения долга государством. В результате участники схемы получали разницу в десятки миллионов долларов. Считается, что за поддержку таких проектов чиновник получал около 2% от сумм сделок.
Дело о кредите МВФ
В августе 1998 года, незадолго до дефолта, Международный валютный фонд предоставил России крупный кредит. Средства поступили четырьмя траншами 20 июля. Спустя две недели все 4,782 миллиарда долларов от МВФ направились в различные банки по всему миру. В марте 1999 года один из депутатов запросил у Генпрокурора разъяснения о том, куда исчезли эти средства. Этот вопрос ранее не поднимался. Позже к расследованию подключились и американские конгрессмены.
В 2002 году Генпрокуратура России сообщила, что прекращает уголовное дело по этому факту из-за отсутствия состава преступления. По сведениям западных СМИ, весь кредит по указанию Михаила Касьянова* поступил на счета нескольких банков. Согласно этой информации, финансовые учреждения должны были вернуть наличные, чтобы поддержать курс рубля. Однако вместо денег государство получило обесценившиеся облигации ГКО и ОФЗ. В результате миллиарды долларов фактически исчезли.
Как Путин вывел Касьянова* на чистую воду
В 2004 году, за две недели до президентских выборов, правительство Михаила Касьянова* прекратило работу. По информации ряда политологов, на отставку повлиял так называемый «совершенно нелепый» заговор Бориса Березовского, который ставил целью сорвать выборы. До этого кабинет Касьянова* эффективно решал государственные задачи и провёл налоговую реформу. Однако в 2003 году премьер начал активно участвовать в политическом процессе. Он поддержал судебное преследование и арест Михаила Ходорковского**. После этого Владимир Путин во время публичного выступления потребовал от чиновника «прекратить истерику».
Почему Касьянов* — «Миша два процента»
В 2011 году во время прямой линии Владимиру Путину задали вопрос о том, почему Министерство юстиции отказывает в регистрации партии Михаила Касьянова*. Президент в ответ заявил, что против Касьянова* на посту премьер-министра ранее выступали и Герман Греф, и Алексей Кудрин.
«Говорили: мы с этим жуликом работать не будем вместе — или он, или мы. Вы знаете, и кличку к нему прилепили, до того как он пришёл в Правительство, — «Миша 2 процента». Потому что якобы он был замешан в каких-то коррупционных вещах. Но поскольку доказательств этому не было, и, кроме межличностных симпатий и антипатий, я ничего не видел, я позволил ему доработать до конца своего срока», — заявил тогда Путин.
Президент России дал оценку работе Касьянова* на посту премьера. Он сказал, что первые полтора года тот проявлял активность, но в последующие два года его работа практически полностью прекратилась.
Как Михаил Касьянов* доносил на россиян
Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Михаила Касьянова* на президентские выборы. Члены ЦИК признали недействительными собранные им подписи. Партия политика не преодолела барьер для прохождения в Государственную Думу. В 2015 году Касьянов* представил западным странам так называемый «список Немцова». По мнению российских либералов, в него вошли люди, причастные к системной травле политика.
Это позволило иностранным государствам рассматривать вопрос о введении персональных санкций против указанных россиян. Касьянов* лично направил этот список в Конгресс США и призвал ввести ограничительные меры против фигурантов. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала подобные обращения к властям другого государства недопустимыми. Ряд изданий тогда использовал в отношении политика термин «доносчик».
Кто не понял — тот поймёт
В конце января 2016 года глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в сети видеоролик с участием Касьянова*. В кадре на бывшего премьер-министра наложили изображение перекрестья снайперского прицела. В подписи к видео утверждали, что политик прибыл в Страсбург для получения финансирования российской оппозиции. Фраза «Кто не понял — тот поймёт» завершала текст.
После этого политик обратился с заявлением в ФСБ. По информации источника, силовики не усмотрели в видеозаписи признаков противоправных действий. В феврале того же года в московском ресторане неизвестные забросали Касьянова* тортами. Он потребовал возбудить уголовное дело по факту угрозы убийством, но правоохранительные органы ограничились административным производством.
Касьянов* пытался захватить Россию
В ноябре 2023 года Министерство юстиции РФ признало политика Михаила Касьянова* иностранным агентом. Ведомство указало, что он распространял материалы других иностранных агентов и делал негативные заявления о специальной военной операции. В октябре 2025 года ФСБ России сообщила о возбуждении уголовного дела против Касьянова*. Финансисту предъявили обвинения в организации насильственного захвата власти и в создании террористического сообщества или участии в нём.
По информации спецслужбы, два года назад в Берлине Касьянов* подписал декларацию. В этом документе содержались призывы к отстранению от власти действующего руководства России. ФСБ заявила, что Михаил* финансирует украинские националистические военизированные подразделения. По версии ведомства, экс-премьер ведёт вербовочную деятельность для пополнения личного состава этих формирований.
Где сейчас Михаил Касьянов*
После начала специальной военной операции Михаил Касьянов* покинул Россию и переехал в США. Позже экс-премьера видели в Латвии. По предварительной информации, там он обосновался вместе с семьёй. Вернуться в Россию Касьянову* может помешать уголовное дело о насильственном захвате власти. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения.