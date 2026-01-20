«Выбора не было»: мнение Дмитрия Харатьяна о мобилизации сына и трудностях дочери в Швеции. Как сейчас живёт актёр и что говорил про СВО?
21 января 2026 года Дмитрию Харатьяну исполняется 66 лет. Народный артист России в последнее время стал реже появляться в кино. Актёр уделяет больше внимания телепроектам и своим сольным концертам. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».
Биография Дмитрия Харатьяна: детство и семья
Дмитрий Харатьян — народный артист России, который стал известен благодаря ролям в кино и театре. Родился он 21 января 1960 года в Алмалыке (Узбекистан), но еще в детстве переехал в Подмосковье.
В школе Дмитрий Харатьян не был отличником: он не проявлял усердия в выполнении домашних заданий и не отличался большой усидчивостью, так как его главным увлечением был спорт. Особенно ему нравились командные игры и хоккей, и какое-то время он мечтал попасть в сборную, но так и не смог достичь этой цели.
Однако у Харатьяна было еще одно увлечение, которое сыграло важную роль в его жизни. Он был хорошим гитаристом и певцом, и в школьных лагерях часто исполнял песни. Однажды это привлекло внимание людей, которые посоветовали ему развивать свои музыкальные способности. Вскоре Дмитрий вступил в ансамбль, а через несколько месяцев стал его руководителем.
Кинослава пришла к Харатьяну в 10 классе, когда он дебютировал в фильме «Розыгрыш». Режиссер предложил ему роль Игоря Грушко — романтичного персонажа, который поет и играет на гитаре. Эта роль принесла Дмитрию популярность и открыла двери в мир кинематографа.
В 1982 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина.
Карьера актёраДмитрий Харатьян — актёр, у которого более 100 ролей в кино и на телевидении. Его фильмография включает такие знаковые картины, как «Розыгрыш», «Гардемарины, вперед!», «Зеленый фургон», «Королева Марго», «Жених из Майами», «Возвращение мушкетеров» и многие другие.
В 24 года, несмотря на успех в кинематографе, артисту пришла повестка в армию. Харатьян мог избежать службы, но не стал этого делать.
Особое место в его карьере заняла роль Алеши Корсака в фильме «Гардемарины, вперед!». Этот фильм стал культовым, а образ героя принес ему невероятную популярность и любовь зрителей. Харатьян также узнал, что его прадед был гардемарином, а один из его родственников ушел из жизни в 27 лет — как раз в том возрасте, когда он сам стал знаменитым. Поэтому фильм стал для актёра личным проектом.
В 2000-х годах Харатьян расширил свои горизонты, став телеведущим, продюсером и музыкантом. В 2019 году было анонсировано продолжение «Гардемаринов», а в 2023 году в прокат вышли новые части франшизы, в которых он также снялся.
Что Харатьян говорил про СВОАктёр активно поддерживает российские вооруженные силы с начала специальной военной операции. Он регулярно посещает военных в госпиталях и участвует в патриотических мероприятиях. Среди них — митинг-концерт в «Лужниках», прошедший под лозунгом «Слава защитникам Отечества», а также концерт в Херсоне, приуроченный ко Дню флага России. За участие в таких акциях актёр был внесён в санкционные списки Украины, Латвии и Канады.
Сам Харатьян считает, что нынешние события — это важный исторический процесс, который включает в себя передел мира. По его словам, он никогда не стоял перед выбором, на какой стороне ему быть.
«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — сообщил он.Кроме того, артист выразил своё мнение о тех артистах, которые покинули Россию в связи с началом специальной военной операции на Украине. Он отметил, что каждый имеет право на выбор, однако сам считает такой шаг ошибочным.
«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь, вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — сказал Харатьян.
Чем сейчас занимается актёрДмитрий Харатьян продолжает активно работать в кино. В 2023 году он принял участие в съемках нескольких значимых проектов, включая фильмы «Гардемарины 1787. Война», «Мастодонт» и «Озеро детства». Несмотря на свою долгую и успешную карьеру, актёр отметил, что в последние годы получает меньше предложений, чем в прошлом.
«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — объяснил актёр.
Где сейчас Дмитрий Харатьян и его детиПосле начала специальной военной операции Дмитрий Харатьян остался в Москве и ясно дал понять, что не рассматривает эмиграцию. Актёр также подчеркнул, что не собирается «отмазывать» своего сына Ивана, который в прошлом году завершил обучение в ВГИКе по специальности режиссура, от мобилизации.
«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом», — поделился Харатьян.У Харатьяна есть и дочь Александра, которая долгое время живет и работает в Швеции. Она трудится в службе адаптации для русскоязычных, помогая им осваиваться в новой стране. По словам актёра, после начала спецоперации Александра столкнулась с критикой, в том числе из-за своей русской фамилии.
«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — отметил Дмитрий.У актёра есть жена Марина Майко. Супруги женаты более 20 лет. Они вместе вели концерт в Муроме, посвящённый Дню любви, семьи и верности.
В 2025 году, когда актёру исполнилось 65 лет, его поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин.
«Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями», — говорится в поздравлении.