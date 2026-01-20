20 января 2026, 10:14

21 января 2026 года Дмитрию Харатьяну исполняется 66 лет. Народный артист России в последнее время стал реже появляться в кино. Актёр уделяет больше внимания телепроектам и своим сольным концертам. О его жизни и карьере расскажет «Радио 1».





Биография Дмитрия Харатьяна: детство и семья

Карьера актёра

Что Харатьян говорил про СВО

«У меня никакого выбора не было. Потому что есть флаг, есть гимн, есть присяга, есть мои соотечественники, мои сограждане — воины, которые сражаются и отдают жизни за это. За Родину, за флаг, за гимн, за людей, за наше будущее. Какие еще могут быть у меня сомнения?» — сообщил он.

«Я никого не осуждаю, считаю, что у каждого человека есть право на выбор. Другое дело, я считаю его ошибочным. Но время покажет, рассудит. Я здесь, вместе с народом, который испытывает сейчас определенные исторические, мировые перемены», — сказал Харатьян.

Чем сейчас занимается актёр

«Не так много предложений, и это закономерно: с возрастом их больше не становится. А то, что предлагается, во многом отсеивается — у меня есть некая планка, ниже которой я опускаться не стану», — объяснил актёр.

Где сейчас Дмитрий Харатьян и его дети

«Он не служил, и в военном билете у него указано 999. Сын не получил повестку, но если получит, то пойдет. А что? И дело даже не в папе — правильном государственнике, а в нем самом», — поделился Харатьян.

«Существует ярко выраженная русофобия. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — отметил Дмитрий.

«Уважаемый Дмитрий Вадимович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как талантливого, разнопланового актёра, деятельного, увлечённого и очень позитивного человека, наделённого широкими творческими возможностями», — говорится в поздравлении.