12 февраля актрисе и режиссёру Яне Трояновой* исполняется 53 года. Широкой аудитории она известна по главной роли в сериале «Ольга», однако в последние годы внимание к её персоне связано не только с творчеством. После отъезда из России артистка сделала ряд резонансных заявлений, которые вызвали активное обсуждение в медиаполе. О том, чем Троянова* занимается сегодня и что говорила про Россию, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Яны Трояновой*: детство и путь к профессии Знакомство с Василием Сигаревым и первые шаги в кино Сериал «Ольга» и телевидение Почему Яна Троянова* покинула Россию Жизнь Яны Трояновой* во Франции Политическая позиция Яны Трояновой*: скандальные высказывания Карьера Яны Трояновой* за границей Яна Троянова* и алкогольная зависимость Личная жизнь Яны Трояновой* Яна Троянова* сегодня: заочный приговор и международный розыск

Биография Яны Трояновой*: детство и путь к профессии

«Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела», — говорила актриса.

Знакомство с Василием Сигаревым и первые шаги в кино

Сериал «Ольга» и телевидение

Почему Яна Троянова* покинула Россию

«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — делилась Яна*.

«Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала: выскочи — потом подумаем. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки "Ольги"», — вспоминала она.

Жизнь Яны Трояновой* во Франции

«Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — рассказала актриса.

«Сначала у меня была злоба на Россию, на себя, а потом поняла, что я просто умираю. Меня злоба внутри убивала. Пришлось обращаться к психологу», — призналась Троянова*.

Политическая позиция Яны Трояновой*: скандальные высказывания

«И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей. Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский"», — написала она.

«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — считает Троянова*.

«Русские — злые собаки, трусы и алкаши. Россия — изнасилованная баба. По ним по всем плачет Гаагский трибунал. Там люди живут в настолько подчиненном положении, что им уже ничего не поможет», — заявила она.

Карьера Яны Трояновой* за границей

Яна Троянова* и алкогольная зависимость

«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось "залетела", — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — делилась она.

«Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку», — отмечала Троянова*.

Личная жизнь Яны Трояновой*

Яна Троянова* сегодня: заочный приговор и международный розыск