«Моя родина меня предала»: страдала от алкоголизма и впала в депрессию. Как живет звезда «Ольги» Яна Троянова*, назвавшая россиян собаками?
12 февраля актрисе и режиссёру Яне Трояновой* исполняется 53 года. Широкой аудитории она известна по главной роли в сериале «Ольга», однако в последние годы внимание к её персоне связано не только с творчеством. После отъезда из России артистка сделала ряд резонансных заявлений, которые вызвали активное обсуждение в медиаполе. О том, чем Троянова* занимается сегодня и что говорила про Россию, — в материале «Радио 1».
Биография Яны Трояновой*: детство и путь к профессииЯна Троянова* родилась 12 февраля 1973 года в Екатеринбурге. Её мать работала секретарём в университете и воспитывала дочь одна. Отец — ресторанный певец Виктор Смирнов — узнал о существовании дочери только спустя 15 лет после ее рождения: мать Яны не сообщила ему о беременности, поскольку он был женат. Фамилию и отчество для ребёнка она выбрала самостоятельно.
Актриса позднее вспоминала, что впервые увидела отца в подростковом возрасте, однако их общение оставалось редким.
«Мама хотела, чтобы мы общались, но я была не готова. Теперь, когда мамы нет на свете, я созрела», — говорила актриса.Большую часть детства Троянова* провела с бабушкой, так как мать много работала. Когда девочке было пять лет, бабушка умерла после продолжительной болезни. С этого момента мать воспитывала её одна.
В школьные годы будущая актриса испытывала трудности с дисциплиной и уроками. После окончания учебы она вместе с матерью переехала во Владивосток. В течение нескольких лет Троянова* не могла определиться с выбором профессии и нигде не училась.
Позднее она поступила на философский факультет Уральского государственного университета. Получив диплом, решила сменить направление и стала студенткой Екатеринбургского театрального института. Параллельно начала работать в местных театрах.
Знакомство с Василием Сигаревым и первые шаги в киноВо время учёбы в театральном институте Троянова* познакомилась с режиссёром и драматургом Василием Сигаревым. Она участвовала в постановке его пьесы «Чёрное молоко». Профессиональное сотрудничество вскоре переросло в личные отношения, и пара решила уйти из театра, чтобы сосредоточиться на работе в кино.
Их первым крупным совместным проектом стала драма «Волчок» (2009). В картине, которая во многом отражала личные переживания актрисы, Троянова* исполнила главную роль. Фильм получил признание кинокритиков, а актриса — ряд престижных наград.
В дальнейшем она снялась в фильмах «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ», «Детки» и «Марафон желаний». В 2014 году Троянова* дебютировала как режиссёр, представив короткометражную ленту «Рядом». Работу добавили в конкурсную программу «Кинотавра» в категории «Короткий метр» и она получила положительные оценки экспертов.
Сериал «Ольга» и телевидениеНастоящая популярность пришла к Яне Трояновой* в 2016 году после выхода комедийного сериала «Ольга», где она исполнила главную роль. Ранее актриса не принимала участия в многосерийных проектах, считая этот формат для себя неподходящим.
В 2019 году Троянова* стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» на телеканале ТВ-3, расширив сферу своей профессиональной деятельности.
Почему Яна Троянова* покинула РоссиюПосле начала специальной военной операции на Украине Троянова* публично выступила с критикой российских властей. В период съёмок финального сезона сериала «Ольга» представители телеканала ТНТ попросили её воздержаться от политических заявлений.
По словам актрисы, она дала продюсерам обещание не высказываться публично до завершения проекта, однако впоследствии пожалела о своём решении.
«Продюсеры очень хотели "Ольгу", они любят ее. Я подумала, что сделать последнюю роль в России, наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. Мне говорили: "Ты сорвешься, и тогда все деньги, которые мы вложили... Мы просто уйдем сидеть за растрату". Я дала слово пацана. Люди вкладывают деньги, мне нужно будет молчать. Я даю это слово, о котором позже, конечно же, пожалею», — делилась Яна*.Завершив работу над сериалом, Троянова* покинула Россию. Она сообщала, что на протяжении многих лет пыталась отстаивать собственную позицию, а события 2022 года стали для неё решающим фактором. За участие в финальном сезоне «Ольги» актриса получила крупный гонорар. Перед отъездом она продала квартиру в Москве за 40 миллионов рублей.
По утверждению Трояновой*, она опасалась за личную безопасность и считала, что может находиться под наблюдением.
«Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала: выскочи — потом подумаем. Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки "Ольги"», — вспоминала она.
Жизнь Яны Трояновой* во ФранцииПосле завершения работы на телевидении актрисе одобрили шенгенскую визу. Сначала она отправилась в Стамбул, затем переехала во Францию. В качестве основания для проживания ей предоставили «визу талантов».
«Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима», — рассказала актриса.Собственной недвижимости за границей у ее нет. Первое время Троянова* жила в Париже, затем — в Пюто, позднее перебралась в Версаль. По её признанию, эмиграция оказалась тяжёлым испытанием: она столкнулась с эмоциональными трудностями и обратилась за психологической помощью.
«Сначала у меня была злоба на Россию, на себя, а потом поняла, что я просто умираю. Меня злоба внутри убивала. Пришлось обращаться к психологу», — призналась Троянова*.
Политическая позиция Яны Трояновой*: скандальные высказыванияПосле переезда за границу Троянова* дала ряд интервью европейским СМИ, в которых жёстко критиковала Россию. Некоторые её заявления вызвали широкий общественный резонанс.
В частности, артистка высказывалась в поддержку радикальных лозунгов, направленных против русских, что стало предметом обсуждения в медиа. Она заявляла, что чувствует себя «преданной» собственной страной и называла себя представителем меньшинства, оказавшегося в изоляции.
«И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам сегодня кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей. Или как украинцы говорят: хороший русский — мертвый русский"», — написала она.Ключевой темой публичных выступлений Яны Трояновой* после отъезда из страны стала её жёсткая антироссийская позиция. В многочисленных интервью зарубежным СМИ актриса всё чаще позволяла себе резкие и провокационные формулировки, которые вызывали широкий общественный резонанс.
«Моя страна родила меня алкоголичкой. У меня много предъяв! Я имею право с ней так разговаривать», — считает Троянова*.В частности, она публично поддержала радикальные лозунги, направленные против жителей России. Подобные высказывания вызвали резкую реакцию общественности и существенно повлияли на её репутацию среди российской аудитории.
«Русские — злые собаки, трусы и алкаши. Россия — изнасилованная баба. По ним по всем плачет Гаагский трибунал. Там люди живут в настолько подчиненном положении, что им уже ничего не поможет», — заявила она.
Карьера Яны Трояновой* за границейПосле переезда во Францию актриса рассчитывала продолжить карьеру в европейском кино. Однако значительного интереса со стороны зарубежной индустрии к её персоне не последовало.
В Париже и Каннах Троянова* не получила заметных предложений о сотрудничестве. По сообщениям СМИ, одним из источников её дохода стали интервью европейским изданиям и участие в публичных дискуссиях, где она активно высказывалась о политической ситуации.
Со временем артистка сократила публичную активность: она практически перестала давать интервью и редко обновляет социальные сети, ведя уединённый образ жизни.
Яна Троянова* и алкогольная зависимостьТема алкоголя занимает особое место в биографии Яны Трояновой*. Первый муж актрисы страдал от алкогольной зависимости, и, по словам самой артистки, эта проблема затронула и их сына Николая. Молодой человек, как утверждала Троянова*, унаследовал разрушительную привычку и до самой смерти злоупотреблял спиртным.
После трагической гибели сына, который покончил с собой в 2011 году, актриса сама оказалась в состоянии тяжёлой зависимости. В интервью она признавалась, что испытывала сильное чувство вины и считала себя ответственной за произошедшее. Кроме того, Троянова* публично заявляла, что не была готова к материнству и не хотела рождения ребёнка.
«Я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это был сорняк. Нежеланный ребенок. Я забеременела — это называлось "залетела", — в 17 лет. Меня не взяли на аборт, хотя я очень хотела», — делилась она.После смерти Николая, по признанию Трояновой*, её состояние стремительно ухудшилось. Алкоголь стал способом ухода от переживаний. Она рассказывала, что могла за одну ночь выпить до 12 бутылок белого вина, называя своё поведение формой самоуничтожения.
«Человек не может остановиться, он очень болен. Ничто не может убедить алкоголика не выпить первую рюмку», — отмечала Троянова*.Актриса отмечала, что в состоянии опьянения теряла контроль над собой и начинала видеть во всех предателей. В таком состоянии они начинала конфликтовать с друзьями и близкими.
Личная жизнь Яны Трояновой*Яна Троянова* состояла в браке дважды. Впервые она вышла замуж в 17 лет за Константина Ширинкина, от которого родила сына. Ширинкин любил выпить и поднимал на Яну руку. Однажды он сломал ей нос, после чего актриса от него ушла. В 2004 году мужчина умер от язвы.
Позднее актриса во второй раз вышла замуж за режиссёра и сценариста Василия Сигарева. Их отношения длились несколько лет и завершились разводом в 2020 году. Василий отмечал, что Яна* разлюбила его как мужчину. Ему было тяжело пережить развод, пришлось обращаться к психиатру.
Яна Троянова* сегодня: заочный приговор и международный розыскОсенью 2025 года в отношении Яны Трояновой* был вынесен заочный приговор. Суд назначил актрисе наказание в виде восьми лет лишения свободы по делу, связанному с призывами к террористической деятельности, возбуждением ненависти, а также неисполнением обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.
Кроме основного наказания, Трояновой* запретили в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы. Также ей был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.
По данным следствия, в период с апреля по сентябрь 2025 года актриса неоднократно уклонялась от выполнения требований закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В начале октября 2025 года Следственный комитет объявил Троянову* в международный розыск.