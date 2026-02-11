Актера из популярного сериала «Доктор Кто» задержали по подозрению в изнасиловании
Британского актёра Ноэля Кларка, который известен по роли в сериале «Доктор Кто», задержали по подозрению в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на полицию Лондона.
Актёра подозревают в попытке изнасилования, которую он предпринял в 2007 году. По информации издания, Ноэль приставал к 20-летней женщине и непристойно касался ее.
Помимо этого, Кларка допрашивают по другому эпизоду, связанному с вуайеризмом в 2013 году. По этому обвинению его уже арестовывали в сентябре 2025 года, а затем отпустили под залог. В настоящий момент расследование продолжается.
Ноэль Кларк получил известность благодаря роли Микки Смита в нескольких сезонах сериала «Доктор Кто». Он также снимался в таких проектах, как «Чисто английское убийство», «Шпана», «Стартрек: Возмездие» и «Центурион».
