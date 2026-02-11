Актера из популярного сериала «Доктор Кто» задержали по подозрению в изнасиловании

11 февраля 2026, 06:27

Guardian: Полиция задержала актера Ноэля Кларка по подозрению в сексуальном насилии

Ноэль Кларк (Фото: Instagram* @noelclarke)

Британского актёра Ноэля Кларка, который известен по роли в сериале «Доктор Кто», задержали по подозрению в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на полицию Лондона.