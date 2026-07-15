«Мста-С» бьёт по позициям ВСУ, «Восток» ликвидировал склады с оружием, а Су-34 уничтожают цели с неба: последние новости СВО на 15 июля
Минобороны РФ сообщило о серии ударов по позициям, резервам, складам и пунктам управления ВСУ сразу на нескольких направлениях проведения специальной военной операции. По заявленным сведениям, в результате активных действий российских войск были уничтожены укрепленные позиции, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и личный состав противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Мста-С» бьёт по позициям ВСУ в лесополосах Запорожья
Во время воздушной разведки в Запорожской области расчеты БПЛА группировки «Восток» обнаружили оборудованные в лесополосах огневые точки и укрепленные позиции ВСУ. Кроме того, разведка зафиксировала перемещение групп противника, занимавшихся подвозом боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.
Координаты выявленных объектов были переданы артиллеристам 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток». После получения целеуказания расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» нанесли серию ударов по позициям противника.
Как сообщается, огнем артиллерии были разрушены укрытия и огневые точки, а также уничтожены группы подвоза, которые передвигались по лесополосам и не успели доставить грузы к переднему краю.
Командир орудия с позывным «Фил» рассказал о боевой работе расчета:
«Поражаем огневые точки противника, пехоту и группы подвоза. Поддерживаем огнем позиции нашей пехоты и не даем противнику совершать активные действия. Первый снаряд идет пристрелочным, при необходимости отправляем второй. Современные установки стали точнее, поэтому для уничтожения цели требуется минимальное количество боеприпасов. Расчеты «Орланов» обнаруживают важные объекты — командные пункты, пункты управления БПЛА и укрепленные позиции, после чего координаты поступают артиллеристам. Для уничтожения оборудованного опорного пункта зачастую хватает шести-семи снарядов».
Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в результате действий военных группировки «Восток» были уничтожены укрепленные позиции, огневые точки, несколько групп подвоза, а также более 20 украинских боевиков. Отмечается, что это снизило устойчивость обороны ВСУ на этом участке в Запорожской области.
Авиаудар Су-34 по пункту временной дислокации
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».
Удар был нанесен по заранее заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении назначенной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Резервы ВСУ не успели выйти на передовую
Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили в Днепропетровской области сосредоточение резервов живой силы ВСУ, подготовленных к переброске на передовые позиции. Противник разместил личный состав в укрытиях и лесополосах.
После передачи координат артиллеристам расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» нанесли удар пакетом реактивных снарядов по выявленному району.
По заявленным данным, в результате удара были уничтожены укрытия и более 30 боевиков ВСУ, входивших в состав резервов. Отмечается, что уничтожение этих сил сорвало планы украинской армии по усилению передовых позиций и снизило устойчивость обороны противника на этом участке проведения СВО.
Детонация боекомплектов и уничтожение складов ВСУ
Во время разведки в Запорожской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили сеть складов ВСУ.
Как сообщается, боеприпасы и беспилотники противник разместил в зданиях населенных пунктов, а также в замаскированных укрытиях в прилегающих лесополосах. После передачи координат операторы ударных беспилотников последовательно атаковали места хранения боеприпасов и площадки подготовки БПЛА к вылету.
Прямые попадания вызвали детонацию боекомплектов и возгорание складских помещений. В результате были уничтожены склады боеприпасов, места хранения FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга», а также оборудование подразделений беспилотных систем ВСУ.
Сообщается, что уничтожение складов нарушило снабжение передовых позиций противника и сократило возможности ВСУ по применению ударных беспилотников на указанном участке.
Уничтожение позиций операторов FPV-дронов
Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации.
Военнослужащие 352-го мотострелкового полка обнаружили и уничтожили замаскированные позиции расчетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным военных, позиции располагались на возвышенности и использовались как плацдарм для базирования операторов БПЛА, обеспечивая контроль воздушного пространства в радиусе более десяти километров.
Отмечается, что уничтожение расчетов FPV-дронов значительно упростило дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений.
Удар по пункту управления беспилотниками
На Сумском направлении артиллерийский расчет буксируемого орудия Д-20 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» совместно с разведчиками-операторами беспилотных систем нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ.
Во время воздушной разведки операторы обнаружили и идентифицировали пункт управления, с которого координировались полеты и применение ударных беспилотников. Координаты цели в режиме реального времени передали артиллеристам, после чего расчет нанес точный удар. Пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен.
Отмечается, что взаимодействие воздушной разведки и артиллерии позволяет оперативно выявлять ключевые объекты противника и наносить по ним поражение, а уничтожение пункта управления БПЛА лишило ВСУ возможности координировать удары с воздуха и существенно снизило наступательный потенциал на этом участке.