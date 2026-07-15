15 июля 2026, 08:44

Фото: iStock/McKlin

Минобороны РФ сообщило о серии ударов по позициям, резервам, складам и пунктам управления ВСУ сразу на нескольких направлениях проведения специальной военной операции. По заявленным сведениям, в результате активных действий российских войск были уничтожены укрепленные позиции, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и личный состав противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Мста-С» бьёт по позициям ВСУ в лесополосах Запорожья Авиаудар Су-34 по пункту временной дислокации Резервы ВСУ не успели выйти на передовую Детонация боекомплектов и уничтожение складов ВСУ Уничтожение позиций операторов FPV-дронов Удар по пункту управления беспилотниками

«Мста-С» бьёт по позициям ВСУ в лесополосах Запорожья

Фото: iStock/bpawesome

«Поражаем огневые точки противника, пехоту и группы подвоза. Поддерживаем огнем позиции нашей пехоты и не даем противнику совершать активные действия. Первый снаряд идет пристрелочным, при необходимости отправляем второй. Современные установки стали точнее, поэтому для уничтожения цели требуется минимальное количество боеприпасов. Расчеты «Орланов» обнаруживают важные объекты — командные пункты, пункты управления БПЛА и укрепленные позиции, после чего координаты поступают артиллеристам. Для уничтожения оборудованного опорного пункта зачастую хватает шести-семи снарядов».

Авиаудар Су-34 по пункту временной дислокации

Фото: iStock/Alex-S

Резервы ВСУ не успели выйти на передовую

Детонация боекомплектов и уничтожение складов ВСУ

Фото: iStock/aapsky

Уничтожение позиций операторов FPV-дронов

Удар по пункту управления беспилотниками