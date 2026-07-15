Достижения.рф

«Мста-С» бьёт по позициям ВСУ, «Восток» ликвидировал склады с оружием, а Су-34 уничтожают цели с неба: последние новости СВО на 15 июля

Фото: iStock/McKlin

Минобороны РФ сообщило о серии ударов по позициям, резервам, складам и пунктам управления ВСУ сразу на нескольких направлениях проведения специальной военной операции. По заявленным сведениям, в результате активных действий российских войск были уничтожены укрепленные позиции, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и личный состав противника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



«Мста-С» бьёт по позициям ВСУ в лесополосах Запорожья


Во время воздушной разведки в Запорожской области расчеты БПЛА группировки «Восток» обнаружили оборудованные в лесополосах огневые точки и укрепленные позиции ВСУ. Кроме того, разведка зафиксировала перемещение групп противника, занимавшихся подвозом боеприпасов и материальных средств к передовым позициям.

Координаты выявленных объектов были переданы артиллеристам 5-й гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток». После получения целеуказания расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» нанесли серию ударов по позициям противника.

Фото: iStock/bpawesome

Как сообщается, огнем артиллерии были разрушены укрытия и огневые точки, а также уничтожены группы подвоза, которые передвигались по лесополосам и не успели доставить грузы к переднему краю.

Командир орудия с позывным «Фил» рассказал о боевой работе расчета:

«Поражаем огневые точки противника, пехоту и группы подвоза. Поддерживаем огнем позиции нашей пехоты и не даем противнику совершать активные действия. Первый снаряд идет пристрелочным, при необходимости отправляем второй. Современные установки стали точнее, поэтому для уничтожения цели требуется минимальное количество боеприпасов. Расчеты «Орланов» обнаруживают важные объекты — командные пункты, пункты управления БПЛА и укрепленные позиции, после чего координаты поступают артиллеристам. Для уничтожения оборудованного опорного пункта зачастую хватает шести-семи снарядов».

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, в результате действий военных группировки «Восток» были уничтожены укрепленные позиции, огневые точки, несколько групп подвоза, а также более 20 украинских боевиков. Отмечается, что это снизило устойчивость обороны ВСУ на этом участке в Запорожской области.

Авиаудар Су-34 по пункту временной дислокации


Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».

Удар был нанесен по заранее заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После получения подтверждения от разведки об уничтожении назначенной цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Фото: iStock/Alex-S

Резервы ВСУ не успели выйти на передовую


Операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружили в Днепропетровской области сосредоточение резервов живой силы ВСУ, подготовленных к переброске на передовые позиции. Противник разместил личный состав в укрытиях и лесополосах.

После передачи координат артиллеристам расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» нанесли удар пакетом реактивных снарядов по выявленному району.

По заявленным данным, в результате удара были уничтожены укрытия и более 30 боевиков ВСУ, входивших в состав резервов. Отмечается, что уничтожение этих сил сорвало планы украинской армии по усилению передовых позиций и снизило устойчивость обороны противника на этом участке проведения СВО.

Детонация боекомплектов и уничтожение складов ВСУ


Во время разведки в Запорожской области расчеты БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Восток» выявили сеть складов ВСУ.

Как сообщается, боеприпасы и беспилотники противник разместил в зданиях населенных пунктов, а также в замаскированных укрытиях в прилегающих лесополосах. После передачи координат операторы ударных беспилотников последовательно атаковали места хранения боеприпасов и площадки подготовки БПЛА к вылету.

Прямые попадания вызвали детонацию боекомплектов и возгорание складских помещений. В результате были уничтожены склады боеприпасов, места хранения FPV-дронов и тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга», а также оборудование подразделений беспилотных систем ВСУ.

Фото: iStock/aapsky

Сообщается, что уничтожение складов нарушило снабжение передовых позиций противника и сократило возможности ВСУ по применению ударных беспилотников на указанном участке.

Уничтожение позиций операторов FPV-дронов


Подразделения группировки войск «Север» продолжают выполнять задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации.

Военнослужащие 352-го мотострелкового полка обнаружили и уничтожили замаскированные позиции расчетов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По данным военных, позиции располагались на возвышенности и использовались как плацдарм для базирования операторов БПЛА, обеспечивая контроль воздушного пространства в радиусе более десяти километров.

Отмечается, что уничтожение расчетов FPV-дронов значительно упростило дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений.

Удар по пункту управления беспилотниками


На Сумском направлении артиллерийский расчет буксируемого орудия Д-20 810-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» совместно с разведчиками-операторами беспилотных систем нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ.

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Во время воздушной разведки операторы обнаружили и идентифицировали пункт управления, с которого координировались полеты и применение ударных беспилотников. Координаты цели в режиме реального времени передали артиллеристам, после чего расчет нанес точный удар. Пункт управления беспилотными летательными аппаратами был уничтожен.

Отмечается, что взаимодействие воздушной разведки и артиллерии позволяет оперативно выявлять ключевые объекты противника и наносить по ним поражение, а уничтожение пункта управления БПЛА лишило ВСУ возможности координировать удары с воздуха и существенно снизило наступательный потенциал на этом участке.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0