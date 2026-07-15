Группировка «Север» сообщила об уничтожении пунктов управления БПЛА и бойцов ВСУ

15 июля 2026, 07:22

Фото: iStock/IherPhoto

Артиллерия группировки войск «Север» за ночь нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Военные заявили об уничтожении пяти пунктов управления беспилотниками, склада боеприпасов и свыше 80 украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.