Группировка «Север» сообщила об уничтожении пунктов управления БПЛА и бойцов ВСУ
Артиллерия группировки войск «Север» за ночь нанесла удары по позициям ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Военные заявили об уничтожении пяти пунктов управления беспилотниками, склада боеприпасов и свыше 80 украинских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости.
В выполнении огневых задач участвовали артиллерийские подразделения, расчеты РСЗО и операторы беспилотных систем. За ночной период они отработали более 200 целей, уточнили в группировке.
Помимо этого, российские бойцы вывели из строя 12 автомобилей повышенной проходимости, принадлежавших противнику. В группировке «Север» отметили, что войска продолжают оттеснять ВСУ от российской границы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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