Армия России атаковала инфраструктуру ВСУ в Одессе и области
Российская армия нанесла серию ударов по инфраструктурным объектам в Одессе и области, включая порты. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
По сообщениям местных пабликов, звуки взрывов начали раздаваться около 22:30. Через некоторое время в одном из районов вспыхнул пожар, и появился густой дым.
Согласно предварительной информации, удары наносятся по пусковым установкам ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах вблизи аэродрома «Школьный», откуда Вооруженные силы Украины запускают дроны в сторону Крыма. Местные власти заявили о повреждениях на территории одного из предприятий.
Ранее Министерство обороны РФ проинформировало о том, что в порту Южный армия России атаковала объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов. Кроме того, повреждения получили пять резервуаров с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.
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