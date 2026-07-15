15 июля 2026, 00:37

SHOT: армия России атаковала инфраструктуру ВСУ в Одессе и области

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российская армия нанесла серию ударов по инфраструктурным объектам в Одессе и области, включая порты. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.