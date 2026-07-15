Пушилин отреагировал на продление мобилизации и военного положения на Украине

15 июля 2026, 01:22

Пушилин: экономика Украины находится на грани катастрофы

Денис Пушилин (Фото: Telegram @PushilinDenis)

Экономическая ситуация на Украине близка к катастрофе. Об этом, комментируя продление военного положения и мобилизации в стране, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.





Соответствующие законопроекты в понедельник Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду. Депутаты проголосовали за продление военного положения в 20-й раз.



«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения — это попытка законсервировать режим "ручного управления", который уже привел к полной потере субъектности», — сказал Пушилин.