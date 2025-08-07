«На глазах у Галкина*»: Алла Пугачёва нашла новое увлечение — 22-летний мальчик с поразительным сходством с Бодровым. Кто он?
Певица Алла Пугачева обрела нового фаворита — молодого человека, которому всего 22 года. Это вызывает вопросы: неужели юморист Максим Галкин*, супруг Примадонны, стал ей неинтересен? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Время в ЛатвииНедавно Максим Галкин* и Алла Пугачева были замечены на фестивале латышской певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале, где они поддержали коллег, собирающих средства для ВСУ. В августе Галкин* планирует провести серию концертов в Латвии, после чего отправится в двухмесячный отпуск. По слухам, он намерен провести это время с семьей в Англии, Испании и Франции. Возвращение к концертной деятельности намечено на ноябрь, комик даст 11 выступлений в Израиле. Тем временем Алла Борисовна, как сообщается, собирается провести лето в Латвии.
Алла Пугачева и Георгий Русских: новая дружба или нечто большее?Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что Примадонна активно взаимодействует с молодым певцом Георгием Русских, которому недавно исполнилось 22 года. На протяжении нескольких месяцев она ставит лайки и оставляет игривые комментарии под его постами в социальных сетях, что не могло остаться незамеченным. Недавно Алла Борисовна публично поздравила Русских с днем рождения, а затем выразила восхищение его исполнением знаменитого хита Владимира Кузьмина 1988 года «Моя любовь».
«Насколько же это твое. Потрясающе!», — написала она.
Кто такой Георгий Русских?Георгий Русских стал известен широкой публике после участия в шоу «Голос» в 2024 году, где он исполнил хит «Вечно молодой!» группы «Смысловые галлюцинации!». Молодого артиста также отметили за поразительное сходство с покойным актером Сергеем Бодровым. Интересно, что отец Георгия — известный исполнитель и автор песен Сергей Север, который писал хиты для многих российских артистов, включая знаменитую «Ту-ту-ту» для кабаре-дуэта «Академия».
Свежие эмоцииВ социальных сетях активно обсуждают, что молодой певец Георгий Русских вызывает у Аллы Пугачевой ностальгические воспоминания о ее молодости. Его простота и искренность исполнения покорили сердца многих, включая саму Примадонну. Некоторые комментаторы высказывают мнение, что отношения Пугачевой с Максимом Галкиным* отошли на второй план, особенно после сложных периодов, связанных с вынужденной эмиграцией и финансовыми трудностями, возникшими из-за его политической позиции.
«Пока муж по гастролям разъезжает, она себе, думаю, уже нового присматривает. Да у нее внуки старше», — отмечают в комментариях.
Эти обстоятельства подталкивают к мысли, что в жизни Аллы Борисовны может возникнуть новое вдохновение и свежие эмоции.
«Мне кажется, она откровенно флиртует на глазах у Галкина* и детей», — пишут пользователи.
Ревность со стороны Галкина*В недавнем интервью Максим Галкин* поделился своими мыслями о браке с Аллой Пугачевой, уверяя, что их отношениям ничто не угрожает. Певец рассказал, что настоящая страсть к ней вспыхнула у него через три месяца после знакомства. Алла Борисовна, в свою очередь, не раз говорила о ревности Галкина*, отмечая его вспыльчивый характер.
«Ревность унижает, и если флирт на стороне уже случился, то удержать партнера я точно не смогу», — призналась Пугачева в интервью Womans Day.
Она добавила, что Максим* не проявляет явной ревности, но иногда может «вредничать» и шутить с сарказмом, когда чувствует себя неуверенно.
