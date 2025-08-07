«На глазах у Галкина*»: Алла Пугачёва нашла новое увлечение — 22-летний мальчик с поразительным сходством с Бодровым. Кто он?

07 августа 2025, 14:11

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алла Пугачева обрела нового фаворита — молодого человека, которому всего 22 года. Это вызывает вопросы: неужели юморист Максим Галкин*, супруг Примадонны, стал ей неинтересен? Подробнее об этом читайте в материале ​«Радио 1».





Время в Латвии

Алла Пугачева и Георгий Русских: новая дружба или нечто большее?

«Насколько же это твое. Потрясающе!», — написала она.

Кто такой Георгий Русских?

Георгий Русских (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



Свежие эмоции

«Пока муж по гастролям разъезжает, она себе, думаю, уже нового присматривает. Да у нее внуки старше», — отмечают в комментариях.

Максим Галкин* (Фото: Instagram* @maxgalkinru)



«Мне кажется, она откровенно флиртует на глазах у Галкина* и детей», — пишут пользователи.

Ревность со стороны Галкина*

«Ревность унижает, и если флирт на стороне уже случился, то удержать партнера я точно не смогу», — призналась Пугачева в интервью Womans Day.