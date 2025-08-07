Евгения Петросяна ищут медики из-за несостоявшейся диспансеризации

07 августа 2025, 12:34

В поликлинике хотят проверить здоровье юмориста Петросяна

Евгений Петросян (Фото: Instagram* / @petrosyanevgeny)

Поликлиника в московском районе Хамовники безуспешно пытается связаться с 79-летним Евгением Петросяном, чтобы пригласить его на плановую диспансеризацию. Об этом сообщает Mash.