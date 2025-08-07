Евгения Петросяна ищут медики из-за несостоявшейся диспансеризации
Поликлиника в московском районе Хамовники безуспешно пытается связаться с 79-летним Евгением Петросяном, чтобы пригласить его на плановую диспансеризацию. Об этом сообщает Mash.
Медики обеспокоены состоянием здоровья артиста и хотят направить его на обследование.
По информации Mash, у юмориста диагностирована гипертония, а в апреле 2025 года он переболел бронхитом. С тех пор врачи стараются выйти с ним на связь, но все попытки пока оказались тщетными — Петросян не отвечает на звонки.
Журналисты также попытались дозвониться до телеведущего, однако безрезультатно. После нескольких неудачных попыток на звонок ответила супруга артиста.
Женщина коротко сообщила, что Евгений Ваганович разговаривать не будет, и сразу прервала разговор.
