«Мы живем как жили»: жена Дмитрия Диброва ответила на вопрос о предстоящем разводе из-за измен
Полина Диброва отказалась комментировать новости о разводе с супругом
Оказавшаяся в центре скандала Полина Диброва заявила, что у нее с мужем Дмитрием Дибровым прекрасные отношения. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о предстоящем разводе из-за измен с другом семьи. Об этом сообщает 360.ru.
По словам Полины Дибровой, они с супругом сейчас не дают никаких комментариев.
«Мы живем как жили, все в порядке», — добавила она.
Знаменитость отказалась отвечать на дальнейшие вопросы журналистов, но и не стала опровергать появившиеся слухи.
Напомним, в июле в СМИ появились сообщения о том, что 65-летний Дмитрий Дибров разводится с 36-летней женой после 16 лет брака из-за ее измены. У Полины Дибровой появился другой мужчина, который является миллиардером и близким другом семьи. После того как разразился скандал, Роман Товстик сообщил о своём решении развестись с супругой, которая подарила ему шестерых детей.
