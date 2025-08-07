«Мы живем как жили»: жена Дмитрия Диброва ответила на вопрос о предстоящем разводе из-за измен

07 августа 2025, 12:01

Полина Диброва отказалась комментировать новости о разводе с супругом

Полина и Дмитрий Дибровы (Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)

Оказавшаяся в центре скандала Полина Диброва заявила, что у нее с мужем Дмитрием Дибровым прекрасные отношения. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о предстоящем разводе из-за измен с другом семьи. Об этом сообщает 360.ru.





По словам Полины Дибровой, они с супругом сейчас не дают никаких комментариев.





«Мы живем как жили, все в порядке», — добавила она.