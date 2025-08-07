Валерий Леонтьев впервые прокомментировал предстоящее выступление в Казани
Певец Валерий Леонтьев дал первый комментарий по поводу предстоящего фестиваля «Новая волна» в Казани, на котором он собирается выступить, передает mk.ru.
Артист признался, что будет счастлив увидеть любимых зрителей.
«Я счастлив, что Игорь Крутой, который по-отечески заботится о фестивале, пригласил меня на «Новую волну», на сцену которой я с удовольствием и трепетом выходил многие годы», — отметил исполнитель.
По словам Леонтьева, хотя фестиваль сменил локацию и теперь пройдет в старинном городе с богатым прошлым, его концепция остается неизменной: «дать новым голосам возможность заявить о себе, а также увидеть любимых артистов». Певец выразил уверенность, что «Новая волна» в этом году станет ярким и запоминающимся событием.
