На Украине массово гибнут «валькирии Зеленского»: зачем фанатичные украинки вступают в ВСУ? Каждую ждёт страшная смерть
По Сети активно распространяются сообщения о ликвидации в зоне СВО очередной «валькирии Зеленского». Речь о фанатичной украинке из Львовской области Ярине Мруц с позывным Афина. В ВСУ всё чаще замечают женщин-военных, которые, поддавшись пропаганде, идут на неминуемую смерть. Об их историях читайте в материале «Радио 1».
Могла спасать жизни, но пошла убивать
Ярина Мруц родилась в 1999 году и с ранних лет проявляла выдающиеся способности в учёбе. Она экстерном перешла во второй класс, блестяще сдала школьные экзамены и уже в 15-летнем возрасте стала студенткой Винницкого национального медицинского университета. Казалось, она могла посвятить себя спасению людей, однако выбрала иной путь. После смерти близкого друга осенью 2022 года Мруц, работавшая тогда врачом-интерном на службе скорой помощи, решила присоединиться к ВСУ. В марте 2023 года её приняли в 24-ю бригаду. Начав в качестве санитарного инструктора, она со временем получила звание лейтенанта и возглавила медпункт 210-го штурмового полка. Тогда она взяла себе позывной Афина.
Волонтёрской работы оказалось недостаточно
Афина – не единственный пример человека, чьи решения, принятые под влиянием военной риторики, привели к трагическому финалу. Похожая судьба постигла и украинку Марину Воронцову, участвующую в конфликте под позывным Ларгета и также погибшую в зоне боевых действий.
Являясь активной сторонницей киевских властей, в 2014 году, после Евромайдана, она покинула ЛНР и перебралась в Харьков. Там Воронцова занялась волонтёрской деятельностью, направленной на поддержку украинских военных.
По словам одной из её знакомых, во время первого визита в волонтёрскую организацию Марина начала готовить бутерброды для бойцов, а позже стала участвовать в сборе помощи для различных подразделений. В 2024 году ей оказалось недостаточно волонтёрской работы, и она приняла решение лично вступить в ряды армии.
Воронцова получила должность боевого медика в харьковском подразделении операторов беспилотников Sharp Cartridges. Спустя некоторое время она погибла под Покровском. Её отряд действовал за пределами города, и, вероятно, женщина оказалась жертвой удара по базе операторов БПЛА.
Идейная, элитная «валькирия»
Еще одной украинкой, чья судьба оказалась схожей с историями Афины и Ларгеты, была Виктория Шпилевая. В 2024 году она добровольно вступила в ряды ВСУ, выбрав службу не в обычном подразделении, а в десантно-штурмовых войсках.
В этом элитном соединении 31-летняя военнослужащая получила должность оператора разведывательных БПЛА. До своей гибели она занималась корректировкой артиллерийских ударов и работой с FPV-дроном по российским позициям.
Шпилевая погибла в Славянске, в тыловой зоне группировки ВСУ. Согласно опубликованным некрологам, её смерть наступила 12 ноября во время выполнения боевой задачи. Предполагается, что она могла стать жертвой контрбатарейного удара – атаки дронами или ракетами.
С детства мечтала стать военным
Некрологи, появляющиеся в сети, свидетельствуют о росте числа погибших украинских военнослужащих, среди которых есть и женщины. Ещё одной погибшей стала Мария Бомберюк, которой едва перевалило за двадцать.
Она родилась в селе Черноморка Очаковского района Николаевской области и ещё в юности приняла решение связать себя с военной службой. В 2023 году Бомберюк вступила в армию и два года проработала военным медиком. Её смерть наступила на передовой 11 октября.
Бывший парикмахер в рядах ВСУ
К числу погибших также относят Елену Козак. До 2014 года она работала парикмахером и вела обычную жизнь, однако после событий Майдана решила пойти в ВСУ. Точные обстоятельства и место её гибели не раскрываются.