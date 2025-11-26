26 ноября 2025, 11:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

По Сети активно распространяются сообщения о ликвидации в зоне СВО очередной «валькирии Зеленского». Речь о фанатичной украинке из Львовской области Ярине Мруц с позывным Афина. В ВСУ всё чаще замечают женщин-военных, которые, поддавшись пропаганде, идут на неминуемую смерть. Об их историях читайте в материале «Радио 1».





Содержание Могла спасать жизни, но пошла убивать Волонтёрской работы оказалось недостаточно Идейная, элитная «валькирия» С детства мечтала стать военным Бывший парикмахер в рядах ВСУ

Могла спасать жизни, но пошла убивать

Волонтёрской работы оказалось недостаточно

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

Идейная, элитная «валькирия»

Фото: iStock/suravikin

С детства мечтала стать военным

Бывший парикмахер в рядах ВСУ