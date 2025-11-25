Достижения.рф

Десятки тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Запорожской области

Фото: istockphoto / Devonyu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего 40 тысяч жителей Запорожской области остались без энергоснабжения. Об этом в Телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.



Отключения коснулись Токмакского, Васильевского, Михайловского, Куйбышевского муниципальных округов, а также города Днепрорудное и близлежащих населенных пунктов.

По словам Балицкого, сотрудники экстренных служб работают в условиях повышенной загруженности, чтобы восстановить подачу энергии как можно быстрее. При этом опасность повторных ударов сохраняется.

«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — рассказал губернатор.
Александр Огарёв

