Десятки тысяч человек остались без света после удара ВСУ по Запорожской области

25 ноября 2025, 23:55

Балицкий: жители Запорожской области остались без света после удара ВСУ

Фото: istockphoto / Devonyu

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объекту электросетевой инфраструктуры, в результате чего 40 тысяч жителей Запорожской области остались без энергоснабжения. Об этом в Телеграм-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.





Отключения коснулись Токмакского, Васильевского, Михайловского, Куйбышевского муниципальных округов, а также города Днепрорудное и близлежащих населенных пунктов.



По словам Балицкого, сотрудники экстренных служб работают в условиях повышенной загруженности, чтобы восстановить подачу энергии как можно быстрее. При этом опасность повторных ударов сохраняется.



«Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, обеспечивающим водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры», — рассказал губернатор.