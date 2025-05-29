«Надеть военную форму было для меня честью»: Ветеран СВО погиб при взрыве в Ставрополе. Случайность или теракт со стороны Киева?
В ночь на четверг, 29 мая, в Ставрополе прогремел взрыв во дворе жилого дома на улице Чехова. Очевидцы рассказали о громком хлопке, после которого на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, саперы и кинологи. Подробнее, что произошло, кто стал жертвой и кто может быть виновен, читайте в материале «Радио 1».
Жертвы трагедии в Ставрополе 29 маяВ результате взрыва погибли двое мужчин. Один из них — Заур Гурциев, ветеран специальной военной операции (СВО), принимавший участие в программе «Время героев». Второй погибший — 29-летний Никита Пеньков. По предварительным данным, взрывное устройство находилось на Никите Пенькове.
Подробности о погибших после взрыва в СтаврополеЗаур Гурциев — профессиональный военный, служивший в Министерстве обороны Российской Федерации. Родился в 1990 году во Владикавказе, однако детство провёл преимущественно в Ставрополе. В 2007 году начал свою службу в Вооружённых силах страны. Завершив обучение в возрасте 22 лет в Военной академии связи Санкт-Петербурга, получил квалификацию специалиста по радиосвязи. С 2019 года Заур исполнял обязанности начальника Центра боевого управления авиации ВВС и ПВО. Своими успехами заслужил государственные награды, включая орден Мужества, орден «За военные заслуги», медали «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, а также медали имени А.В.Суворова и Г.К.Жукова.
По завершении участия в специальной военной операции вернулся домой и принял решение принять участие в государственной программе поддержки ветеранов «Время героев». Пройдя стажировку в администрации Ставропольского края, в сентябре 2024 года занял должность первого заместителя мэра Ставрополя.
Заур Гурциев является внуком ветерана Великой Отечественной войны. С раннего возраста он каждый год 9 мая сопровождал дедушку на парадах Победы. Особенно радостно он приезжал, когда стал курсантом.
«Надеть военную форму было для меня честью, ведь дедушка смотрел на меня с гордостью», — делился воспоминаниями Заур.
Главной своей заслугой офицер считал не наличие орденов, а его заботу о подчиненных. Он верил, что сохранить жизнь человека может только Бог, но снизить риски – задача командира. Гурциев гордился тем, что при выполнении боевых задач относился к людям как к родным. Он отмечал, что у него не было ни одного раненого военного, не говоря уже о погибших.
Заур подчеркивал, что чувствует огромную ответственность перед своей женой и детьми, а также перед братом-инвалидом и матерью. По его словам, именно это являлось для него сильной мотивацией двигаться вперед и обеспечить своим близким достойную жизнь.
Никита Пеньков, по данным источников, арендовал квартиру рядом с местом взрыва и встретился с Гурциевым незадолго до трагедии. Однако степень их знакомства и детали встречи остаются неясными.