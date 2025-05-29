29 мая 2025, 12:56

Заур Гурциев (Фото: Кадр из выпуска «‎Время героев»)

В ночь на четверг, 29 мая, в Ставрополе прогремел взрыв во дворе жилого дома на улице Чехова. Очевидцы рассказали о громком хлопке, после которого на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, саперы и кинологи. Подробнее, что произошло, кто стал жертвой и кто может быть виновен, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Жертвы трагедии в Ставрополе 29 мая Подробности о погибших после взрыва в Ставрополе Версии следствия Обыски и дальнейшие действия

Жертвы трагедии в Ставрополе 29 мая

Заур Гурциев (Фото: Кадр из выпуска «‎Время героев»)

Подробности о погибших после взрыва в Ставрополе

(Фото: Кадр из выпуска «‎Время героев»)

«Надеть военную форму было для меня честью, ведь дедушка смотрел на меня с гордостью», — делился воспоминаниями Заур.

Заур Гурциев (Фото: Кадр из выпуска «‎Время героев»)



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Обыски и дальнейшие действия