Во Владивостоке два мальчика намотали половые органы на шуруповерты
Во Владивостоке врачам пришлось спасать двух мальчиков, которые во время игры намотали свои половые органы на шуруповерты. Об этом сообщает Минздрава Приморья.
«Врачи-урологи Краевой детской больницы №1 спасли двоих мальчиков от тяжелых последствий бытовой травмы», — передает telegram-канал ведомства.
Первым пострадавшим оказался 5-летний ребенок. По словам матери, при игре дома он включил шуруповерт, который намотал колготки и половой орган. В последствии мальчику пришлось проводить экстренную операцию, а после его длительно лечили в стационарных условиях.
Идентичный случай проищошел в семье, где однолетний ребенок также включил шуруповерт, который намотал колготки и крайнюю плоть на инструмент. Мальчику провели экстренную операцию.
Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Функции половых органов удалось сохранить. Мальчикам придется в дальнейшем наблюдаться у врачей для исключения возможных осложнений.