Во Владивостоке два мальчика намотали половые органы на шуруповерты

29 мая 2025, 05:57

Фото: iStock/megaflopp

Во Владивостоке врачам пришлось спасать двух мальчиков, которые во время игры намотали свои половые органы на шуруповерты. Об этом сообщает Минздрава Приморья.







«Врачи-урологи Краевой детской больницы №1 спасли двоих мальчиков от тяжелых последствий бытовой травмы», — передает telegram-канал ведомства.