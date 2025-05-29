Во Владивостоке два мальчика намотали половые органы на шуруповерты

Фото: iStock/megaflopp

Во Владивостоке врачам пришлось спасать двух мальчиков, которые во время игры намотали свои половые органы на шуруповерты. Об этом сообщает Минздрава Приморья.



«Врачи-урологи Краевой детской больницы №1 спасли двоих мальчиков от тяжелых последствий бытовой травмы», — передает telegram-канал ведомства.

Первым пострадавшим оказался 5-летний ребенок. По словам матери, при игре дома он включил шуруповерт, который намотал колготки и половой орган. В последствии мальчику пришлось проводить экстренную операцию, а после его длительно лечили в стационарных условиях.

Идентичный случай проищошел в семье, где однолетний ребенок также включил шуруповерт, который намотал колготки и крайнюю плоть на инструмент. Мальчику провели экстренную операцию.

Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Функции половых органов удалось сохранить. Мальчикам придется в дальнейшем наблюдаться у врачей для исключения возможных осложнений.
Иван Мусатов

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