Суд арестовал сотни помещений и землю у экс-мэра Владивостока Николаева
Ленинский районный суд Владивостока арестовал имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и связанных с ними юрлиц. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
«Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков — трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков — 16 юридических лиц», — поделилась Оленева с РИА Новости.
Стало известно, что арест на имущество Николаева случился после соответсвующего иска Генеральной прокуратуры об изъятии активов. Последние будут переданы в доход государства. В общем арестовано почти 370 объектов недвижимости, свыше 260 парковочных мест, почти 15 зданий, банковские счета и доли в компаниях.
Владимир Николаев занимал пост главы Владивостока в период с 2004 по 2008 годы. В 2007 он был осужден на 4,5 года условно за превышение и щлоупотребление должностными полномочиями. К тому же ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях.