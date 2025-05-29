В Южной Корее потерпел крушение военный самолет в округе Намгу города Пхохан
Сегодня, в 13:52 по местному времени (7:52 мск), самолет Военно-морских сил Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. На борту находились четыре человека. Об этом пишет РИА Новости.
Очевидцы сообщают о дыме, поднимающемся с места инцидента. На данный момент информация о состоянии членов экипажа и возможных причинах крушения уточняется.
Местные власти и экстренные службы уже прибыли на место происшествия для проведения спасательных операций и расследования обстоятельств аварии.
До этого вертолёт упал в районе посёлка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область). По словам очевидцев, после крушения начался пожар.
Недавно в Волосовском районе Ленинградской области произошла авария военного вертолета. В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту. По словам свидетелей, инцидент произошел недалеко от деревни Шуговицы, когда вертолет упал в поле и загорелся.
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