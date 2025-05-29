В Южной Корее потерпел крушение военный самолет в округе Намгу города Пхохан

29 мая 2025, 08:54

Фото: iStock/3D_generator

Сегодня, в 13:52 по местному времени (7:52 мск), самолет Военно-морских сил Южной Кореи потерпел крушение в горах округа Намгу города Пхохан. На борту находились четыре человека. Об этом пишет РИА Новости.