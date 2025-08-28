«Надо спасать Украину»: развелся с Анной Ардовой, женился на молодой стюардессе и высказался по поводу СВО. Как живет Даниил Спиваковский
Актер театра и кино Даниил Спиваковский, известный по фильмам «Подольские курсанты», «Чернобыль: Зона отчуждения» и сериалу «Метод уборщицы» 28 августа празднует свой 56 день рождения. О его биографии, личной жизни и высказываниях про СВО расскажет «Радио 1».
Биография Даниила Спиваковского: ранние годы и увлечение театромДаниил Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве. С раннего детства он проявлял творческие способности: декламировал стихи, устраивал домашние спектакли и с увлечением участвовал в театральной студии при Дворце пионеров. Первое выступление на сцене стало успешным, и юный артист даже гастролировал вместе с труппой по городам России.
Однако в старших классах юноша решил отказаться от театра, чтобы пойти по стопам матери и стать психологом. Такая цель потребовала серьезной подготовки.
Образование Спиваковского: психология и актерское мастерствоПосле окончания школы Спиваковский пытался поступить на факультет психологии МГУ, но с первой попытки не набрал проходных баллов. Год он работал санитаром в больнице, набираясь практического опыта, а затем успешно поступил в университет.
Однако обучение прервала служба в армии. Сам актер отмечает, что именно этот период помог ему повзрослеть и стать сильнее. Вернувшись в Москву, он восстановился в университете и параллельно начал играть в студенческом театре. Талант Спиваковского заметили коллеги и наставники, поэтому он решил попробовать поступить в театральный ВУЗ. Молодого артиста приняли сразу в три учебных заведения, но он выбрал ГИТИС.
В семье настояли, чтобы Даниил продолжал учебу одновременно в МГУ и ГИТИСе. Несмотря на сложный график и бессонные ночи, студент успешно окончил оба вуза.
Кинокарьера и фильмография Даниила СпиваковскогоПрофессиональное актерское образование быстро открыло дорогу к успеху. Даниил Спиваковский сыграл более чем в 120 картинах, среди которых:
- «Мигранты»;
- «Мой сводный брат Франкенштейн»;
- «Виола Тараканова»;
- «Кинофестиваль»;
- «Королев»;
- «Иллюзия страха»;
- «Чернобыль: Зона отчуждения»;
- «Подольские курсанты»;
- «Казнь»;
- «Раневская»;
- «Фронтовая любовь».
«Важно, чтобы в результате работы актера со зрителем произошли некие изменения, метаморфозы. Я снялся в целом ряде фильмов, сыграл в нескольких спектаклях, которые вызывали дискуссии, дебаты и даже несогласие. Но это здорово, значит, есть живая эмоция. Хуже, когда зритель посмотрел кино или спектакль, зевнул, пошел домой, сварил макароны, слопал их на ужин, на следующий день пошел на работу и забыл навсегда. Вот это ужасно, значит, мы зря работали», — говорил артист.
Личная жизнь Даниила СпиваковскогоПервая жена Даниила Спиваковского — актриса Анна Ардова, звезда сериала «Одна за всех».
«Как-то Даня попросил меня помочь убрать его комнату в коммуналке. Покончив с пылью и грязью, мы сидели, о чем-то, как обычно, болтали, и вдруг я почувствовала, что этот человек очень сильно меня любит. Будто глаза открылись… И я буквально бросилась навстречу этой любви. Даже, честно признаюсь, сама на Даню накинулась с поцелуями — он-то от робости совсем задеревенел», — вспоминала она.
Даниил сделал Анне предложение лишь спустя несколько месяцев отношений. Однако их союз оказался недолгим: против брака выступала мать актера. Кроме того, возлюбленные часто ссорились из-за разных характеров. В итоге пара развелась. Позже у актера были отношения с Олесей Судзиловской, однако и эти отношения закончились. Разрыв дался обоим тяжело, хотя впоследствии они сохранили дружеские отношения.
Также он встречался с актрисой Эмилией Спивак, известной по сериалу «Тайны следствия». Их отношения завершились в 2006 году из-за расстояния: актриса жила в Санкт-Петербурге и не переехала в Москву.
Счастье Спиваковский обрел с нынешней женой Светланой, с которой познакомился на борту самолета. Она работала стюардессой и подошла за автографом, но настоящее знакомство состоялось позже. Несмотря на разницу в возрасте (18 лет), пара быстро поняла, что хочет создать семью. На момент свадьбы девушке было 19 лет.
Актер вспоминал, что предложение Светлане он сделал в поезде «Санкт-Петербург — Москва», и она согласилась. Он добавил, что она легко отказалась от профессии стюардессы, переехала в Москву и совершенно не считала это жертвой.
«У нас со Светой была потрясающая свадьба. Причем мы организовали и провели ее сами. А готовясь к торжеству, еще и сняли фильм об истории нашей встречи. Гостей было не так много — сорок человек, но все остались очень довольны. И говорили, что это был неповторимо веселый, задорный праздник, подобного которому они и вспомнить не могли», — вспоминал актер.В 2008 году у них родилась дочь Дарья, в 2011 — сын Даниил, позже появился третий ребенок Андрей, а в августе 2022 года Светлана подарила актеру четвертого сына.
Даниил Спиваковский про СВОАктер заявил, что считает себя патриотом. При этом он не делает громких публичных заявлений, но в профессиональной среде всем известны его взгляды.
По словам Спиваковского, артисты, которые позволяют себе антинародные и антигосударственные высказывания, должны быть наказаны.
«Если это уже заявления на грани оскорбления солдат, армии, символов страны — это недопустимо, это преступление. Это недопустимо нигде в мире, и за это нужно не просто ролей лишать — это преступление, за которое человек должен быть наказан», — подчеркнул он.Актер также отметил, что важно спасать Украину, подчеркивая духовное и историческое единство с Россией.
«Надо спасать друг друга, надо спасать людей, надо спасать Украину. У нас одна кровеносная система, у нас одна вера, мы дышим одним воздухом и говорим на одном языке. Мы всегда будем вместе. Нас пытаются разобщить, но это невозможно», — считает актер.