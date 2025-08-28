28 августа 2025, 17:52

Даниил Спиваковский (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Актер театра и кино Даниил Спиваковский, известный по фильмам «Подольские курсанты», «Чернобыль: Зона отчуждения» и сериалу «Метод уборщицы» 28 августа празднует свой 56 день рождения. О его биографии, личной жизни и высказываниях про СВО расскажет «Радио 1».





Биография Даниила Спиваковского: ранние годы и увлечение театром

Образование Спиваковского: психология и актерское мастерство

Кинокарьера и фильмография Даниила Спиваковского

«Мигранты»;

«Мой сводный брат Франкенштейн»;

«Виола Тараканова»;

«Кинофестиваль»;

«Королев»;

«Иллюзия страха»;

«Чернобыль: Зона отчуждения»;

«Подольские курсанты»;

«Казнь»;

«Раневская»;

«Фронтовая любовь».

Даниил Спиваковский (фото: кадр из сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»)

«Важно, чтобы в результате работы актера со зрителем произошли некие изменения, метаморфозы. Я снялся в целом ряде фильмов, сыграл в нескольких спектаклях, которые вызывали дискуссии, дебаты и даже несогласие. Но это здорово, значит, есть живая эмоция. Хуже, когда зритель посмотрел кино или спектакль, зевнул, пошел домой, сварил макароны, слопал их на ужин, на следующий день пошел на работу и забыл навсегда. Вот это ужасно, значит, мы зря работали», — говорил артист.

Личная жизнь Даниила Спиваковского

«Как-то Даня попросил меня помочь убрать его комнату в коммуналке. Покончив с пылью и грязью, мы сидели, о чем-то, как обычно, болтали, и вдруг я почувствовала, что этот человек очень сильно меня любит. Будто глаза открылись… И я буквально бросилась навстречу этой любви. Даже, честно признаюсь, сама на Даню накинулась с поцелуями — он-то от робости совсем задеревенел», — вспоминала она.

«У нас со Светой была потрясающая свадьба. Причем мы организовали и провели ее сами. А готовясь к торжеству, еще и сняли фильм об истории нашей встречи. Гостей было не так много — сорок человек, но все остались очень довольны. И говорили, что это был неповторимо веселый, задорный праздник, подобного которому они и вспомнить не могли», — вспоминал актер.

Даниил Спиваковский с супругой Светланой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)



Даниил Спиваковский про СВО

«Если это уже заявления на грани оскорбления солдат, армии, символов страны — это недопустимо, это преступление. Это недопустимо нигде в мире, и за это нужно не просто ролей лишать — это преступление, за которое человек должен быть наказан», — подчеркнул он.

«Надо спасать друг друга, надо спасать людей, надо спасать Украину. У нас одна кровеносная система, у нас одна вера, мы дышим одним воздухом и говорим на одном языке. Мы всегда будем вместе. Нас пытаются разобщить, но это невозможно», — считает актер.