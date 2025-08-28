«Новая примадонна»: Продюсер Дворцов предрек невероятный успех певице Надежде Кадышевой в рэп-жанре

28 августа 2025, 16:21

Продюсер Дворцов предрек невероятный успех певице Надежде Кадышевой в рэп-жанре

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

В интернете распространилось видео, где певица Надежда Кадышева исполняет небольшой фрагмент в рэп‑манере. Ролик вызвал восторженные отклики, и многие даже подумали, не собирается ли звезда «Течет ручей» попробовать себя в новом музыкальном амплуа.





Общественная Служба Новостей спросила о перспективах таких экспериментов у продюсера Сергея Дворцова. Дворцов подчеркнул, что для российской сцены Кадышева сегодня — настоящая дива.





«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории. И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей», — сказал продюсер.