«Новая примадонна»: Продюсер Дворцов предрек невероятный успех певице Надежде Кадышевой в рэп-жанре
В интернете распространилось видео, где певица Надежда Кадышева исполняет небольшой фрагмент в рэп‑манере. Ролик вызвал восторженные отклики, и многие даже подумали, не собирается ли звезда «Течет ручей» попробовать себя в новом музыкальном амплуа.
Общественная Служба Новостей спросила о перспективах таких экспериментов у продюсера Сергея Дворцова. Дворцов подчеркнул, что для российской сцены Кадышева сегодня — настоящая дива.
«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории. И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей», — сказал продюсер.
Продюсер добавил, что обновление репертуара может привести к сотрудничеству с молодыми артистами, которые захотят записать совместные треки с Кадышевой. Собеседник резюмировал, что, по его мнению, у Кадышевой в рэп-жанре будет «настоящий успех».
