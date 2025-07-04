04 июля 2025, 15:07

Татьяна Лазарева* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева* устроила пьяный инцидент в Венеции, что вызвало общественное осуждение. В интернете появились фотографии артистки, которая распивает алкоголь у памятника Вивальди. Есть ли вероятность, что звезду «33 квадратных метра» могут выдворить за осквернение этого монумента, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Инцидент в Венеции Возможная депортация Жизнь после отъезда из России Реакция поклонников Политические взгляды и поддержка Израиля

Инцидент в Венеции

«Напилась и помочилась у памятника — это лучшая новость, которая подняла мне настроение этим хмурым утром. Бедный Вивальди, ему, конечно, ни за что досталось», — пишут пользователи.

Фото: iStock/Stephen Bishop



Возможная депортация

Жизнь после отъезда из России

Фото: iStock/Onur Cepheli Photography



Реакция поклонников

«Боже, как это смешно! Вчера Пугачева рекламировала парикмахерскую на Кипре, а сегодня Лазарева* докатилась, выступает в магазинах. Вот что я называю венцом карьеры», — пишут пользователи.

«Человек показал свою истинную цену — без продюсеров и государственных дотаций она никому не нужна. Даже собственному мужу. Вот и пьет, чтобы горечь заглушить», — отмечают люди.

Политические взгляды и поддержка Израиля