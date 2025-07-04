«Напилась и помочилась»: Татьяна Лазарева* может повторить судьбу Алексея Панина** после позорного инцидента у памятника
Бывшая телеведущая Татьяна Лазарева* устроила пьяный инцидент в Венеции, что вызвало общественное осуждение. В интернете появились фотографии артистки, которая распивает алкоголь у памятника Вивальди. Есть ли вероятность, что звезду «33 квадратных метра» могут выдворить за осквернение этого монумента, читайте в материале «Радио 1»
Инцидент в ВенецииВ социальных сетях появились фотографии и видео, на которых артистка распивает алкоголь у памятника великому композитору Антонио Вивальди, что шокировало местных жителей и поклонников.
«Напилась и помочилась у памятника — это лучшая новость, которая подняла мне настроение этим хмурым утром. Бедный Вивальди, ему, конечно, ни за что досталось», — пишут пользователи.
На опубликованных кадрах видно, как Лазарева*, одетая в белую толстовку, поднимает пластиковый стаканчик и что-то кричит. Вокруг нее находятся такие же нетрезвые люди с алкоголем в руках, а у подножия памятника — горы мусора и пустых бутылок. Местные жители утверждают, что Лазарева* с друзьями даже «справляли нужду рядом с памятником». Это поведение вызвало гнев итальянцев, которые требуют выдворить звезду из Европы.
Возможная депортацияНекоторые пользователи сети сравнили ситуацию с недавним случаем с актером Алексеем Паниным**, который был депортирован из Эстонии за подобное поведение. Вопрос о том, может ли Лазареву* также выдворить из страны, стал актуальным. Многие комментаторы выражают надежду на скорую депортацию артистки.
Жизнь после отъезда из РоссииПосле переезда в Испанию Татьяна Лазарева* столкнулась с трудностями в поиске работы, и лишь спустя три года ей удалось найти способы заработка. Поговаривают, что она начала употреблять алкоголь на фоне депрессии после развода с Михаилом Шацем***. Теперь Лазарева* зарабатывает на жизнь, проводя творческие встречи в магазинах, где рассказывает о «стиле и принятии себя».
Реакция поклонниковПользователи соцсетей не оставили без внимания новый этап карьеры Лазаревой*. Комментарии варьируются от сарказма до осуждения: одни шутят, что она выступает в магазинах, другие выражают сожаление по поводу её состояния.
«Боже, как это смешно! Вчера Пугачева рекламировала парикмахерскую на Кипре, а сегодня Лазарева* докатилась, выступает в магазинах. Вот что я называю венцом карьеры», — пишут пользователи.Некоторые уверены, что без стабильного дохода Лазарева* не продержится долго и вскоре столкнется с новыми проблемами.
«Человек показал свою истинную цену — без продюсеров и государственных дотаций она никому не нужна. Даже собственному мужу. Вот и пьет, чтобы горечь заглушить», — отмечают люди.
Политические взгляды и поддержка ИзраиляВ интервью израильскому изданию Лазарева* высказала поддержку Израилю в конфликте с Ираном, отметив наличие друзей в стране. Она назвала атаку на Иран «операцией возмездия». При этом телеведущая не упомянула о своем бывшем муже Михаиле Шаце***, который живет в Тель-Авиве.
Также в интервью немецкому изданию Лазарева* охарактеризовала российское общество как «тоталитарное» и сообщила, что не планирует возвращаться в Россию. Она рассказала о своей помощи Украине и, что ежегодно проводит аукцион для отправки детей с обстреливаемых территорий на отдых. Кроме того, она отметила, что «когда-то была знакома с Володей Зеленским».
* признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
**признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов
***признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов