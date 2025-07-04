Врач Чернышева назвала причины «пожелтения» Киркорова и предрекла печальный исход
Изменения во внешности Филиппа Киркорова вызвали беспокойство у поклонников. Чтобы выяснить причины произошедших перемен, врач общей практики Надежда Чернышева рассказала о возможных проблемах со здоровьем певца.
По словам специалиста, «пожелтение» кожи, появление залысин и заметное похудение могут быть связаны со стрессом, проблемами с желудочно-кишечным трактом или сахарным диабетом.
Чернышева предположила, что именно диабет оказывает наиболее негативное влияние на состояние артиста. Врач рассказала Общественной Службе Новостей , что без лечения и приема медикаментов Киркоров рискует не дожить до старости.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
Читайте также: